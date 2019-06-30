Koyutürk’ün gururlandıran başarısı

Kıbrıslı Türk Behiç Koyutürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden okul birincisi olarak mezun oldu

Kıbrıslı Türk gencimiz Behiç Koyutürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu ve 2018-2019 yılı okul birincisi olarak tamamlayıp büyük bir başarıya imza attı. Koyutürk’ün bu başarısı sadece ailesinin değil KKTC’nin de gururu oldu. Konuyla ilgili duygularını aktaran Behiç şöyle dedi: “Bu gurur hepimizin. Kuzey Kıbrıs’tan Eskişehir'e... Hem fakülteyi hem de Okulu birincilikle bitirmenin gururunu yaşıyorum. Her daim yanımda olan canım aileme teşekkür ederim onlara yakışır bir evlat olabilmek için her zaman azimle çalışacağım. Bu süre zarfında bana destek olan beni bir bilim insanı olarak yetiştiren ve emeklerini hiç bir zaman üzerimden eksik etmeyen değerli biyoloji bölümü hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. Bizler sizlerin ışığında açtığınız yolda daima daha ilerisi için azimle çalışacağız. Bu yılların sonunda geriye bakarak iyi ki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni seçerek sizlerin öğrencisi olmuşum diyorum. Kendi ailemin gözlerinde gördüğüm gurur ışığını siz değerli hocalarımda da gördüm. Ne mutlu ki ben böyle güzel bir ailenin parçası oldum."