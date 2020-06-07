Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal Inside Arabia haber sitesine verdiği mülakatta vurguladı: “Korona virüs sonrası Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olacak...”

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal’ın mülakatı Ortadoğu’nın en önemli Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı haber sitesi olan Inside Arabia’da, Editör Stasa Salaca’nın tarafından yayımlanan “Türkiye’nin Koronavirüs Diplomasisinin Hedefleri” isimli makalede yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Prof. Işıksal, Türkiye’nin Korona virüs döneminde diplomasi atağı ve yaptığı insani yardımların oldukça ses getirdiğinin altını çizerek bunun önemli bir insani jest taşıdığını da vurguladı.

Bu hamlenin Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yeniden köprü kurmak adına yapılmış bir adım olup olmadığı ile ilgli soruya bunun bu şekilde yorumlanmasının çok doğru olmadığını çünkü AB üyeliğinin artık Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer almadığı şeklinde yanıt veren Prof. Dr. Işıksal, AB’nin Türkiye’ye geçmişte yaptığı haksızlık ve çifte standardların iki taraf arasındaki ilişkileri ‘geri dönülemez’ şekilde zedelediğini söyledi. Brexit süreci sonrası Türkiye-Birleşik Krallık yakınlaşmasının AB ile olan ilişkilerden daha önemli bir hale geldiğini savunan Prof. Dr. Işıksal, iki ülkenin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörlerinden oluşu, İngiltere’de yaşayan önemli Kıbrıslı Türk ve Türk nüfusün varlığı ile iki ülkenin ortak çıkarlarının bu argumanı desteklediğini belirtti.

Rum Kesimi ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki Saldırgan Tavrının Durdurulması İçin Türkiye-Libya Antlaşması ve Sarraj Hükümetinin Ayakta Kalması Önemli...

Türkiye’nin neden Libya’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Sarraj hükümetini desteklediği yönündeki soruya, Libya’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve hidrokarbon siyaseti için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak yanıt veren Prof. Dr. Işıksal, özellikle Rum Kesimi ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki saldırgan tavrının gerek uluslararası hukuk gerekse sahada durdurulması adına Türkiye-Libya antlaşmasının ve Sarraj hükümetinin ayakta kalmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin Libya’ya müdahalesinin Suriye’de güç kaybına neden olduğu argumanına da katılmadığını belirten Prof. Dr. Işıksal, Suriye’nin Türkiye’nin komşusu olduğunu ve bu ülkedeki istikrarsızılığın en fazla Türkiye’yi etkilediğini dikkate çekti.

Korona Sonrası Yeni Dünya Düzeninde Türkiye Bölgenin En Güçlü Ülkelerinden Biri Olacak...

Korona virüs sonrası yeni dünya düzeninde güçlü liderliğe, teknoloji altyapısına, gelişmiş sağlık hizmetlerine, enerji kaynaklarına, gıda üretimine, iyi ulaşım olanaklarına ve iletişim altyapısına sahip ülkelerin diğerlerinden daha avantajlı olacağını kaydeden Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, yeni dönemde “sahada” yer alabilecek, askeri yönden güçlü ülkelerin diplomaside de başarılı olabileceğini ve bu unsurlar göz önüne alındığında Türkiye’nin yeni dönemde bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olacağını belirtti.

Inside Arabia’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Yakın Doğu Üniversitesi Vurgusu...

Prof. Dr. Hüseyin Işıksal Ortadoğu’nın en önemli haber sitelerinden olan Inside Arabia’da Yakın Doğu Üniversitesi ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadelerinin kullanılmasının da ülke ve üniversite tanıtımı açısında önemli olduğunu da sözlerine ekledi.