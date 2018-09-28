KKTC’de dijital eğitim hayat buluyor

Yeni nesil eğitim modeliyle tamamen bir dijital eğitim üniversitesi olan Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, öğrencilerine ikinci üniversite imkânı sunuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan dijital eğitim üniversitesi Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde dersler 15 Ekim 2018 itibariyle başlıyor. Dijital eğitim veren ve sınavsız ikinci üniversite imkanı sunan Netkent yeni nesil eğitim modeliyle çağın en gelişmiş teknolojilerini ve online araçlarını kullanıyor. Toplam 50 milyon Euro yatırım hedefiyle faaliyete başlayan üniversite, özellikle son 5 yıldır hızlı bir büyüme kaydeden e-öğrenim pazarının en önemli oyunculardan biri olmayı hedefliyor. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin rektörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman yapacak. Üniversitenin kurucuları 10 yılı aşkın süredir e-öğrenim sektörünün çeşitli alanlarında yatırım yapan iş adamları Vedat Eşkinat ve Ali Eşkinat. Üniversite’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini ise Vedat Eşkinat yürütecek.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin vizyonu, amacı, neler yapmak istedikleri konusunda dün ülkemiz basının üst düzey yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Yardımcı RektörYardımcı Prof. Cengiz Metin ve Mütevelli heyeti Genel Sekreteri Cavit Tuna, önemli açıklamalarda bulundular.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman Netkent’in insanlara yeni bir hayat vererek, onlara ikinci kez eğitim olanağı sunacağını ve bunu çağın gerekliliğine uygun olarak dijital eğitimle yapacaklarını belirtiyor. Kahraman “Güncel teknolojileri kullanarak, internet üzerinden yüksek kalitede bir üniversite eğitimini, yenilikçi, eşitlikçi bir anlayışla, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde, mümkün olan en çok sayıda öğrenciye ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi. Tüm dünyada hızlı bir şekilde büyüyen ve gelişen e-öğrenim sektörü ile ilgili verileri de paylaşan Kahraman “2015 yılında küresel e-öğrenim sektörü 165 milyar USD’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. 2017 yılında 255 milyar USD’ye ulaşması tahmin ediliyor. Yıllık büyüme oranının 2017-2023 yılları arasında %5 ila 7 arasında olması beklenen pazarın, 2025 yılında 325 milyar USD olacağı öngörülüyor” dedi.

KAYIT ÜCRETİ 1980 TL

Netkent’e kayıt yaptırmak isteyen kişilerin ya daha önceden bir üniversite bitirmiş olması ya da şu anda bir üniversitede eğitim almaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Kahraman, üniversiteye kayıt için bu yıl kayıt ücreti olarak 1980 TL talep ettiklerini açıkladı. Üniversite kurmak için 2010 yılında Türkiye’deki YÖK’e başvurulduğunu o günkü YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın mütevelli heyetine Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmaları tavsiyesinde bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Kahraman, ancak buradaki YÖDAK ile yaşadıkları hukuki problemler nedeniyle üniversiteyi bu yıl faaliyete geçirdiklerini anlattı.

“ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞ, MESLEK EDİNMİŞ KİŞİLERİN ÇAĞA UYGUN İKİNCİ BİR EĞİTİM ALMASI ŞART”

Günümüz dünyasının teknolojik gelişmelerinin yeni meslek dallarını zorladığının altını çizen Kahraman “Çok yakın gelecekte dünyada bugün bilinen mesleklerin %30’u ortadan kalkacak. On yıl önce olmayan, bugün etkili olan mesleklerin büyük bölümü de önümüzdeki on yılda kaybolacak. Devam eden mesleklerde çalışan kişiler eğer meslek alanlarında meydana gelen gelişmelere ayak uyduramazsa çok yakın bir dönemde işlerini yitirecek. Tahminen 200 milyon insan işsiz kalabilir. Üniversite bitirmiş, meslek edinmiş kişilerin çağa uygun ikinci bir eğitim alması şart. Kimse bitirdiği bir üniversiteyle ve bildiği gibi yaptığı bir meslekle bir ömür geçiremeyecek. İnsanların çağcıl olmak için bir meslek ömründe altı kez yeniden öğrenim görmesi gerekiyor” dedi. İkinci üniversite ihtiyacının bir diğer sebebinin de okuduğu üniversitede ve bölümde, edindiği meslekte mutsuz olan büyük bir kitle olduğunu söyleyen Kahraman “Yeni mesleklere açılmak, kendilerine ikinci bir fırsatı vermek, yeni bir kariyere hazırlanmak da bugünkü meslek insanlarının en önemli ve ciddi talepleri arasında. Bu özleme ve ihtiyaca odaklı herkese yeni bir hayat sunuyoruz. Netkent geleceği kuran, yeni meslekler ve yeni hayat sunan bir üniversitedir” dedi.

BEN BU VİZYONA İNANMAMIŞ OLSA KARİYERİMİ TEHLİKEYE ATMAZDIM”

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, dünyanın sürekli bir değişim ve gelişim içinde olduğunu, bu nedenle artık online eğitimin öne çıkmaya başladığını kaydetti. Dünyada artık insanların ikinci bir mesleği elinde bulundurmak zorunda kaldığını belirten Kahraman, üniversitelerde bile öğretim görevlilerinin her beş yıla bir yeni alanlarda kendilerini geliştirmek durumunda kaldığını buna ayak uyduramayanların kariyerlerini sonlandırdığını ifade etti.

Kendisinin 3 Eylül tarihi itibariyle üniversitenin rektörlük görevine başladığını belirterek “Ben bu vizyona inandığım için bu üniversitenin başına geçtim. İnanmamış olsa kariyerimi tehlikeye atmazdım.” dedi.

YÖDAK’la yaşanan denklik alma sıkıntısının mevzuat kaynaklı olduğunu bunun da önümüzdeki 4 yıl için çözüleceğine inandığını ifade eden Kahraman “Türkiye’de ve Türki Cumhuriyetler’de hatta Kuzey Afrika’da intreraktif eğitimi yaymak için çalışacağım. Ben insanlara ikinci bir hayat vermeyi kendime amaç edindim” diye konuştu.

Kahraman, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenlerin https://www.netkent.edu.tr/ adresini ziyaret etmelerini önerdi.

MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİME KATKI SUNAN ÖZEL KARİYER GELİŞİM PROGRAMLARI DA UYGULANACAK

Netkent Üniversitesi’nde eğitim, internet üzerinden elektronik araçlar ve yazılımlar ile verilecek. e-sınıflardaki interaktif yapı öğrencilerin bireysel olarak çalışabildiği, zaman ve mekân bağımsızlığı sağlayan, danışman destekli ve sürekli kontrol edilebilen bir eğitim modeliyle uygulanacak. Böylece çalışan kesim de yeniden eğitim olanağına kavuşacak. Netkent’te mesleki ve kişisel gelişime katkı sunan özel kariyer gelişim programları da uygulanacak. Bu formasyonuyla Netkent, konvansiyonel eğitimin kısıtlamalarını aşıyor ve yenilikçi bir eğitimle bütünleşiyor.

Güçlü bir eğitimin güçlü bir öğretim kadrosuyla gerçekleşeceğine inanan Netkent, öğretim üyelerini bilimsel formasyonu ve verimi en üst düzeyde olan akademisyenler arasından seçiyor ve uluslararası bir öğretim kadrosu sunuyor.

Netkent’in bir diğer özelliği çok sayıda araştırma merkezi oluşturacak olması. Akademik alanın her bölümünde ileri ve karmaşık araştırma konuları bu merkezlerde ele alınacak. Merkezler seminerler, sempozyumlar ve konferanslar düzenleyecek

Netkent, önemli, ciddi, akademik açıdan yüksek düzeyde sertifika programları açmayı hedefliyor. Önümüzdeki sonbaharda faaliyete geçecek olan bu programlar sektörlerin acil ihtiyaçlarını karşılayacak. İkinci bir çemberi ise kendisine yeni bir alan açmak isteyen kişiler için oluşturulan programlar meydana getirecek.

Netkent tüm öğrencilerine sadece üst düzey İngilizce ve bilgisayar eğitimi vererek değil, sağladığı ayrıcalıklar ve sunduğu imkanlarla da çağın gereklilikleri ile donanmış mezunlar vermeyi hedefliyor. Netkent sağlayacağı eğitimi en üst düzeyde verecek ulusal ve uluslararası iş birliklerini geliştiriyor.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde okuyan tüm öğrenciler ücretsiz ev interneti ve ücretsiz Microsoft Office 365 paketi sahibi olacak. Netkent, öğrencilerinin gelişimine katkı sağlayacak farklı iş birlikleri çalışmalarına devam ediyor.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bulunuyor. Bu fakültelere bağlı bölümler ise İşletme, Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Hukuk’tan oluşuyor.