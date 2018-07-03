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KKTC yükseköğretimi için stratejik plan hazırlanacak

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KKTC yükseköğretimi için stratejik plan hazırlanacak
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YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke önderliğinde Haziran 2017'de başlatılan ve çeşitli üniversitelerin temsilcileri ile birlikte YÖDAK çatısı altında örgütlenen “Stratejik Planlama Çalışma Grubu”, “KKTC Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı” düzenliyor. 
KKTC Yükseköğretimi için sürdürülebilir ve uygulanabilir bir stratejik planın hazırlanması için paydaş görüşlerinin alınması amacı ile düzenlenen Çalıştay; 4-5-6 Temmuz 2018 tarihlerinde Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de düzenlenecek. 
Çalıştayda yükseköğretimle ilgili dört temel konu başlığı tartışılacak. Yükseköğretimin temel politikalarını belirleme sürecini planlamak ve YÖDAK’ın kurumsal kapasitesini ve işleyişini geliştirmek, yükseköğretimin sürdürülebilirliğini planlamak, yükseköğretimi uluslararası standartlara uyumlu hale getirmek, yükseköğretim denetim sistemini daha etkin ve çağdaş hale getirmek konusunda izlenmesi gereken politikalar ve atılması gereken adımlar ele alınacak.
Açılış ve protokol konuşmalarının ardından YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, KKTC Yükseköğretiminin mevcut durum değerlendirmesine ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Sunumda, bundan önceki dönemlerde KKTC yükseköğretimi ile ilgili yapılmış çalışmalara değinilecek ve paydaşlardan gelen SWOT analizi sonuçları anlatılacak. 
Çalıştayda paralel oturumlarla yaklaşık 200 katılımcının yükseköğretim ile ilgili görüş ve önerileri alınacak ve tüm paydaşların benimseyeceği uygulanabilir ve sürdürülebilir bir plan ortaya konulacak. Çalıştay sonucunda oluşturulacak bildirgenin sunulması ile çalıştay tamamlanacak ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu bu bildirgenin ışığı altında KKTC için 5 yıl uygulanması öngörülen bir Stratejik Plan hazırlayacak.

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