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KKTC üniversitelerinde 102 bin 944 öğrencinin eğitim alıyor

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KKTC üniversitelerinde 102 bin 944 öğrencinin eğitim alıyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 2018-2019 Akademik Yılı’nda KKTC üniversitelerinde 12 bin 506’sı KKTC, 54 bin 966’sı TC, 35 bin 472’si ise üçüncü ülke vatandaşı öğrenciler olmak üzere toplamda 102 bin 944 öğrencinin eğitim ve öğretim almakta olduğunu açıkladı.
Yazılı bir açıklama yapan Özyiğit, KKTC üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerle ilgili istatistikleri kamuoyuyla paylaştı.
Bakan Özyiğit, 2017-18 akademik yıl verilerine göre toplamda 101 bin 011 öğrenciye eğitim veren üniversitelerin toplam öğrenci sayılarında bu yıl bin 933 öğrenci artışı yaşandığının görüldüğünü belirtti.
Artan rakamların ekonomik anlamda fırsatlar yarattığını kaydeden Özyiğit, bununa birlikte, temel hedef ve uğraşılarının yüksek öğrenimin kalitesini arttırmak, gelen öğrencilerin adaya güvenli bir şekilde yerleşip kaliteli eğitim almalarını, ülkedeki sosyal yaşamın olumlu yönde etkilenmesi sağlamak yönünde olduğunu vurguladı.

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