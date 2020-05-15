KKTC'de eğitim veren ilk ve tek Harita ve Kadastro programı DAÜ'de

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) - Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) - Harita ve Kadastro önlisans programı her zaman ilgili sektörlerle bire bir ilişki içerisinde çalışan ve son teknolojiyi takip ederek öğrencilerin ilgili sektörlerdeki en güncel ve gerekli becerilere sahip olmalarına olanak sağlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) - Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) - Harita ve Kadastro önlisans programı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) eğitim veren ilk ve tek Harita ve Kadastro programıdır.

Her zaman ilgili sektörlerle bire bir ilişki içerisinde çalışan ve son teknolojiyi takip eden DAÜ-BTYO, Harita ve Kadastro programı öğrencilerin ilgili sektörlerdeki en güncel ve gerekli becerilere sahip olmalarına olanak sağlıyor. Teorik ve pratik arasında dengeyi kurarak kalite odaklı eğitim vermeyi ana hedef olarak belirleyen DAÜ-BTYO, mezunlarının ilgili sektörlerde iş bulma olanaklarını artırmak için durmadan çalışmakta ve programlardan mezun olan ögrencilerin hızlı iş bulma imkanları bulunmaktadır.

DAÜ-BTYO, Harita ve Kadastro önlisans programı Türkiye ve KKTC’de en yaygın olarak kullanılan ve büyük bir pazar payına sahip olan etkileşimli harita yazılım firmaları ile iş birliği yapmaktadır. Konusunda uzman kişiler DAÜ’ye davet edilerek öğrencilere yönelik sürekli tecrübe ve deneyimlerini aktarabildikleri seminerler düzenlenmektedir.

DAÜ-BTYO, Harita ve Kadastro önlisans programından mezun olan öğrenciler gerek KKTC'de gerekse Türkiye’de tüm kamu kuruluşları ile özel sektörde kullanılan yazılım ve teknik aletlere hakim, harita, tapu ve kadastro, GPS, GIS, imar ve emlak bilgisine sahip olacak ve iş hayatına hazır bir şekilde başlayacaklar. Harita ve Kadastro Programı’na ait günümüz teknolojisini takip eden uygulama ve yazılım donanımlı bilgisayar laboratuvarları, KKTC’deki en gelişmiş ölçüm cihazları olan GPS, Total Station, Teodolit, Nivo ve birçok gelişmiş cihazlara sahip labaratuvarlarda eğitim alan öğrenciler, ayrıca ögrediklerini arazide uygulamalarını yapmaktadır. Bilgisayar laboratuvarı derslerinde gelişmiş haritacılık yazılımları ile harita çizimi, uygulama ve hesaplamaları yapılmaktadır. Klasik çizim laboratuvarında öğrencilerin el ile çizim yapabilecekleri konforlu ortam hazırlanmıştır. Harita ve Kadastro Programı’ndan mezun olabilmek için iki yıllık eğitimin tamamlanması gerekli olup, eğitimin son döneminde öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır ve haftanın iki günü piyasada staj yaparak eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Harita ve Kadastro Programı’nda egitim Türkçe olarak verilmektedir. Ayrıca 3 (2+1) yıllık programdan mezun olan erkek öğrencilerin askerlik görevlerini yedek subay olarak yapma hakları bulunmaktadır.

Harita ve Kadastro Programı’ndan mezun olacak öğrenciler acil ihtiyaç duyulan devlet kurumları, belediyeler, inşaat sektörü, emlak acenteleri, lisanslı harita ve kadastro büroları, özel kuruluşlar veya kendi ofislerini kurmak isteyen mezunların, iş bulma ve kurma olanakları bulunmaktadır. Böylece öğrenciler, özgüvenleri tam, kendi kendilerine yetebilen ve sektörün beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilen bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

DAÜ-BTYO bünyesindeki tüm programlar YÖDAK, YÖK, ASIIN ve FIBAA tarafından akredite edilmiştir. Yeni kurulmuş bir program olmasına rağmen Harita ve Kadastro Programı’da Almanya’da faliyet gösteren saygın kuruluş ASIIN kalite belgesi akreditasyonu almış ve mezunlarının Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde tanınan bir diploma almalarını sağlayarak dış ülkelerde çalışma ve eğitim alma imkanlarını artırmıştır.

Covid-19 pandemi sonrası devlet politikası olarak ekonominin yeniden canlandırılması için İnşaat sektörü ve bağlı sektörlerden olan harita sektörü öncü sektör olarak belirlenmiştir. Pandemi süresince BTYO’ya bağlı inşaat grubu bölümleri olarak Harita ve Kadastro ile İnşaat Teknolojisi iki ve üç yıllık programlar online olarak eğitimlerine kesintisiz olarak devam etmektedir.

KKTC vatandaşı veya KKTC’deki eğitim kurumlarından mezun Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşı meslek lisesi, ticaret lisesi, düz lise ve kolej mezunlarının Harita ve Kadastro ile İnşaat Teknolojisi programlarına 2020 – 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde sınavsız ve devlet burslusu olarak giriş yapabilecekler. Öğrenciler, DAÜ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne başvurularını 18 Mayıs – 10 Haziran 2020 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak ücretsiz yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 24 Haziran 2020 tarihinde açıklanacak.