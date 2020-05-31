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KİÜ, kendi öğrencilerini yurtlarında ücretsiz konaklatacak

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KİÜ, kendi öğrencilerini yurtlarında ücretsiz konaklatacak

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), yurt dışından öğrencilerinin adaya geldiği anda havalimanında karşılanarak 14 gün karantina kuralı gereğince kontrolleri doğrultusunda tesislerinde ve yurtlarında ücretsiz konaklamalarını sağlayacağını açıkladı.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş öğrencilere ve kamuoyuna yönelik yazılı açıklamasında, üniversitenin pandemi dönemi boyunca öğrencilerini ailelerine kavuşturmak için bütün süreci en ince ayrıntısına kadar planladığını, bilgilendirme sistemi kurduğunu, öğrenci ev ve yurtlarında gıda, erzak ve sağlık ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı.

Arslanbaş, "Alınan ve/veya alınacak kararlar doğrultusunda şunu belirtmek isterim ki, KİÜ öğrencisi ile kurduğumuz aile bağımızın sorumluluğunu her zaman yerine getireceğiz. Öğrencimiz adaya geldiği ilk andan itibaren bize emanettir. Tarafımızca havalimanından karşılanarak 14 gün karantina kuralı gereğince kontrolümüz doğrultusunda tesislerimizde ve yurtlarımızda ücretsiz konaklamalarını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

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