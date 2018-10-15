KISBÜ’de Türklük biliminin meseleleri ele alındı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin düzenlediği Cuma Seminerlerinin ilki geçtiğimiz Cuma KISBÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe konuşmacı olarak GAÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay katılarak, “Prof. Dr. Mehmet Kaplan ve Türklük Biliminin Bugünkü Meseleleri” konusunu tüm incelikleri ve detaylarıyla ele aldı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen Cuma Seminerlerinin ilki geçtiğimiz Cuma KISBÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak GAÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay katılarak, “Prof. Dr. Mehmet Kaplan ve Türklük Biliminin Bugünkü Meseleleri” konusunu tüm incelikleri ve detaylarıyla ele aldı.

Seminere dinleyici olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, akademisyenler katılırken, çeşitli okullardan gelen edebiyat öğretmenleri ve öğrenciler de yoğun ilgi gösterdiler.

Seminerde Dîvânu Lugâti't-Türk'ün bulunuş ve yayımlanışına kadar geçen sürede Ali Emiri Efendi, Ziya Gökalp, Kilisli Rifat gibi alimlerin yaşadıkları olaylara değinen Günay, yaşanan hadiseler hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Yaklaşık bir saat süren seminerde Türklük Biliminin gelişmesinde katkı sağlayan Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuad Köprülü, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi isimler de anıldı.

Hocası Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın Türklük Bilimine katkılarından ve Kaplan’ın anılarından da bahseden Günay, Kaplan’ın Türklük Bilimi adına önemli çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Seminerin ardından katılımcılar merak ettikleri soruları Günay’a sorma fırsatı buldular.

Seminere katılımlarından ve katkılarından dolayı KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Prof. Dr. Umay Türkeş Günay’a teşekkür plaketi takdim etti. Seminer toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

KISBÜ Cuma Seminerlerinin ilerleyen haftalarda farklı konu ve konuklarla devam edeceği belirtildi.

Prof. Dr. Mehmet Kaplan Kimdir?

Mehmet Kaplan (5 Mart 1915, Sivrihisar - 23 Ocak 1986), Türk edebiyat profesörü. 1939 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuad Köprülü tarafından Türkiyat Enstitüsü'ne asistan adayı olarak girdi. Köprülü siyasette devam edince kendisi de Ahmet Hamdi Tanpınar yönetimindeki "Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı" kürsüsüne katıldı. Tanpınar'ın danışmanlığında 1942'de doktorasını tamamladı. Namık Kemal'e dair yazdığı monografi ile Türk edebiyatı dalında Ali Nihat Tarlan sonrasında ikinci, Yeni Türk Edebiyatı dalında ise doktorasını tamamlayan ilk kişi oldu. Bu tez Namık Kemal: Hayatı ve Eserleri adıyla kitap olarak da yayımlandı. 1944'te doçent, 1953'te ise profesör oldu. 1958'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde kurucu dekan olarak 2 yıl görev yaptı ve burada Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kurdu. 1960'da İstanbul Üniversitesi'ne geri döndü. Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı komisyonlarında görev aldı.

Prof. Dr. Umay Türkeş Günay Kimdir?

Halkbilim araştırmacısı. 18 Ocak 1943, Erdek / Balıkesir doğumlu. Asker, siyaset ve devlet adamı Alparslan Türkeş’in kızı. İlköğrenimini Çankırı, İstanbul ve Ankara’da okuyarak tamamladı. Ortaöğrenimine İstanbul, Washington (ABD), Elazığ ve Ankara’da devam ettikten sonra 1961-62 öğrenim yılında Isparta Şehit Ali İhsan Lisesinden mezun oldu.

1968 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1973’te "Elazığ Masalları" isimli teziyle doktorasını tamamladı. 25 Kasım 1980 tarihinde Hacettepe Üniversitesinde "Âşıklık Geleneği ve Rüya Motifi" isimli teziyle doçent oldu. 1987 tarihinde Gâzi Üniversitesi Gâzi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne Türk Edebiyatı Profesörü olarak atandı. T.C. Başbakanlık, Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, UNESCO ve Devlet Plânlama Teşkilâtı gibi çeşitli kurumların kültür, folklor ve eğitim faaliyetleri ile ilgili komisyon ve komitelerinde üye ve danışman olarak görev yaptı.

Hacettepe ve Gâzi Üniversitesinde çok sayıda lisans, yüksek lisans /master, doktora tezi yönetti ve ders verdi. Hacettepe, Gâzi ve Girne Amerikan üniversitelerinde Fakülte Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği ve Senatörlük gibi görevler üstlendi.

1996-97 tarihleri arasında Londra Üniversitesi SOAS'da misafir profesör olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok bilimsel toplantıya katıldı. Yurt içinde ve dışında çağrılı olarak özel konferanslar verdi. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesinden emekli oldu.

Yayınlanmış beş kitabı, 300 civarında makale, bildiri, tanıtma-tenkit, deneme, tercüme türlerinde çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış yazısı bulunmaktadır. 20 Eylül 2005 - 1 Haziran 2007 tarihleri arasında Girne Amerikan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak çalıştı.

25 Nisan 2006- 9 Ocak 2015 tarihinde KKTC YÖDAK üyeliği yaptı. 16 Şubat 2015 tarihinden itibaren GAÜ Rektör Danışmanı ve Öğretim Üyesi’dir.