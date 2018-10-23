KISBÜ’de Kutup Osman sempozyumu düzenleniyor

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Konferans Salonu’nda 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 09.30’da başlayacak olan sempozyuma Türkiye ve KKTC’den alanında uzman akademisyenler katılıyor

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile birlikte 26-27 Ekim tarihlerinde Kutup Osman Sempozyumu düzenliyor.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Konferans Salonu’nda 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 09.30’da başlayacak olan sempozyuma Türkiye ve KKTC’den alanında uzman akademisyenler katılıyor.

Sempozyum için gönderilen tebliğler aracılığıyla özelde Osman Fazlı Efendi ve çevresi, genelde ise XVII. yüzyıl Osmanlı tasavvuf gelenek ve tecrübesinin daha iyi anlaşılmasına akademik bir katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Konuya ilgi duyan herkesin sempozyuma davetli olduğu bildirildi.

KUTUP OSMAN KIMDIR?

Atpazârî Osman Fazlı Efendi (1632-1691), Muhyiddîn İbn-i Arabî, Sadreddîn Konevî ve takipçileri üzerinden gelişerek klasik İslam düşüncesine derinden etki eden tasavvufî varlık ve bilgi anlayışının, Osmanlı XVII. yüzyılındaki önemli mümessillerinden biridir. Mutasavvıf kimliğinin yanı sıra ilmî ve edebî yönleriyle de öne çıkmış çok yönlü bir sima olan Osman Fazlı Efendi, mensubu olduğu ekolün kurucu metinleri ile klasik ilim geleneğinin temel bazı metinlerine yazdığı şerh ve hâşiye türünden eserlerle literatüre önemli katkılarda bulunmuş, bununla beraber müntesibi olduğu Celvetî âdâbı dairesinde yetiştirdiği pek çok mutasavvıf şahsiyetle de adından söz ettirmiştir. Osmanlı tasavvuf kültürü ve şerh geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan İsmail Hakkı Bursevî’nin de bu isimlerin başında geldiği görülür. Bütün bu özellikleri dolayısıyla dönemi ve sonrasında ismini duyuran, hatta kimi zaman idarî karar ve devlet tercihlerine de katılım gösteren Osman Fazlı Efendi, farklı sebeplerle Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölgelerinde bulunmuş ve en nihayetinde de Kıbrıs’ın Gazimağusa şehrinde vefat etmiştir.

Kabriyle beraber adına inşa edilen tekkenin de bulunduğu Kıbrıs’ta daha ziyade Kutup Osman olarak bilinen Osman Fazlı Efendi, ilmî-tasavvufî konumu, eserleri ve müritleri, Osmanlı tekke ve tasavvuf kültüründeki yeri, tarikat-devlet münasebetlerindeki rolü, Kıbrıs dinî ve sosyal hayatına olan katkısı gibi çeşitli noktalar itibariyle farklı çalışmalarla incelenmeye değer bir isim olarak karşımıza çıkıyor.