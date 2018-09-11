KISBÜ Türkçe öğretmenliği programı, mezunlarını 20 adım öne taşıyor

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Zeki Akçam, KISBÜ Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrencilerin, mesleki hayatlarına 20 adım önde başladığını söyledi. Kıbrıs’ın sosyal bilimler alanında büyüyen ve gelişen üniversitesi Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), programlarıyla farkını ortaya koymaya devam ediyor. KISBÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Zeki Akçam, ek tercihler öncesi yaptığı açıklamada, bölüm ile ilgili vizyon değişikliği ve bölümün öğrencilere kazandıracağı yenilikler hakkında bilgi verdi.

“YÖK VE YÖDAK ONAYLI”

YÖK ve YÖDAK onaylı Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği programında bu dönem ciddi bir vizyon değişikliğine gidildiğini ve öğrencilerinin özellikle uygulama yapmalarına olanak sağlamak üzere haftalık ders programlarının tekrar düzenlendiğini bilgisini paylaşan Akçam, şöyle konuştu: “Öğrencilerin haftalık ders programında bir günü boş bırakılarak, haftanın boş bırakılan gününde 1. Sınıfın 2. yarıyılından itibaren gözleme gönderilecek ve 4 yıl boyunca en az 50 saat en fazla 100 saatlik gözlem ve uygulama yapma şansı bulacaklar. Böylece diğer programlardan farklı olarak bizim öğrencilerimiz uygulama yapmış, mesleki deneyim ve tecrübe kazanmış en az 100 saatlik tecrübe kazanarak üniversitemizden mezun olacaklar ve bunları da biz belgelendirmiş olacağız.”

“YAPARAK VE YAŞAYARAK ÖĞRENMEYİ MODEL ALIYORUZ”

Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi model aldıklarını ve öğrencilere usta öğretmenlerin yanında sürekli olarak sınıf gözlemleri yapmalarına olanak sağladıklarını belirten Akçam, öğrencilerin, mezun olmadan, anlaşmalı oldukları eğitim kurumlarında ders anlatmaya başlayacağını söyledi. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Zeki Akçam, “Öğrenciler Türkçe Öğretmenliği programından mezun olduklarında bütün bu uygulamaları ve gözlemleri belgelendirilecek ve mezunlardan 10 adım, 20 adım önde mesleki hayatlarına başlamış olacaklar” dedi.