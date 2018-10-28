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KISBÜ Türkçe Öğretmenliği “Ali-Veli Okulu” açıyor

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KISBÜ Türkçe Öğretmenliği “Ali-Veli Okulu” açıyor
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Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, çeşitli nedenlerle okula gidememiş ve okuma yazma bilmeyen yetişkinler için eskiden olduğu gibi gece okulları açıyor.

Büyüklerin “Ali-Veli okulu” olarak nitelediği, okuma yazma kursu, yaş sınırı olmaksızın tüm vatandaşlara açık olacak. Gece okulunda, kırtasiye masrafları KISBÜ tarafından karşılanacak, Kasım ayının sonuna kadar başvuru kabul edilecek.

Kurslar Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde yapılacaktır. Türkçe Öğretmenliği ve bu bölüme bağlı olarak faaliyet gösteren Türkçe Kulübü üyeleri tarafından verilecek olan kurs, Yrd.Doç.Dr. Zeki Akçam’ın gözetiminde yürütülecek.

İlk olarak Lefkoşa bölgesini kapsayan kurs ilerleyen yıllarda talep olması halinde adanın diğer bölgelerinde de açılacak.

Kurs kayıtları için 05338860652 no’lu telefona Kasım ayı sonuna kadar kayıt yaptırılabilecek.

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