KISBÜ, sınav döneminde çay-simit etkinliği düzenledi

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Aktivite Merkezi, öğrencilere, sınav döneminde çay-simit etkinliği düzenliyor.

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren KISBÜ Aktivite Merkezi, sadece ders dışı faaliyetler ile değil, öğrencilerin en stresli ve en yoğun olduğu zamanlardan biri olan sınav döneminde de öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor.

Aktivite Merkezi, sabah saatlerinde gerçekleşen çay ve simit ikramıyla öğrencilere moral vererek, sınav stresinden uzaklaşmalarını amaçlıyor.

Sınav öncesi çay-simit ikramından mutlu olan öğrenciler, etkiliği düzenleyenlere teşekkür etti.

“ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

KISBÜ Sosyal Aktiviteler Merkezi Müdürü Servet Yalçınkaya, aktiviteler ile adından söz ettiren Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin sosyal faaliyetlere, sınav dönemi sonrasında da yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Yalçınkaya, KISBÜ’deki aktivitelere tüm Kıbrıs halkının, üniversite ve lise öğrencilerinin har zaman davetli olduğunu belirtti.