banner107
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
0
Hamitköy’ün milli takım gururu
Hamitköy’ün milli takım gururu
0
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
0
Doğan’a, hemşeri morali
Doğan’a, hemşeri morali
0
“Sadece bir levha değildir kırılan”
“Sadece bir levha değildir kırılan”
0
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
0
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
0
Karting sezonu tamamlandı
Karting sezonu tamamlandı
0
banner82
banner147

KISBÜ, sınav döneminde çay-simit etkinliği düzenledi

banner27

KISBÜ, sınav döneminde çay-simit etkinliği düzenledi
banner192

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Aktivite Merkezi, öğrencilere, sınav döneminde çay-simit etkinliği düzenliyor.

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren KISBÜ Aktivite Merkezi, sadece ders dışı faaliyetler ile değil, öğrencilerin en stresli ve en yoğun olduğu zamanlardan biri olan sınav döneminde de öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor.

Aktivite Merkezi, sabah saatlerinde gerçekleşen çay ve simit ikramıyla öğrencilere moral vererek, sınav stresinden uzaklaşmalarını amaçlıyor.

Sınav öncesi çay-simit ikramından mutlu olan öğrenciler, etkiliği düzenleyenlere teşekkür etti.

“ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

KISBÜ Sosyal Aktiviteler Merkezi Müdürü Servet Yalçınkaya, aktiviteler ile adından söz ettiren Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin sosyal faaliyetlere, sınav dönemi sonrasında da yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Yalçınkaya, KISBÜ’deki aktivitelere tüm Kıbrıs halkının, üniversite ve lise öğrencilerinin har zaman davetli olduğunu  belirtti.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.