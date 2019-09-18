KISBÜ PARGEM’in öncülüğünde okul liderliği sertifika programı başladı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi(PARGEM)’in, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla düzenlediği “Okul Liderliği Sertifika Programı” dün Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde başladı.

Projeye katılım gösterenlerin değişim ve gelişime liderlik yapabilecek bir öğretmen adayı, demokratik ve rekabetçi ortama hazır bir eğitmen, liderlik ve yönetim becerisine sahip, iletişimi etkin ve güçlü kullanabilen bir birey olması hedefleniyor.

Programda, “Öğretimsel Liderlik, Okul Yönetiminde Girişimcilik, Değişim Yönetimi ve Yenilikçilik, Öğrenci Tanıma Sanatı, Gelişim Dönemleri ve Özellikleri, Demokratik Okul ve Katılımcılık, Okul Liderliği ve Yaklaşımlar, Proje Yönetimi ve Yaşam Boyu Öğrenme, Etkin İletişim Teknikleri ve Teknoloji Liderliği” konularında katılımcılara bilgi verilecek.

KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Doç Dr. Ece Emre Müezzin,Yrd. Doç. Dr. Özlem Altun, Aytül Bilen, Tuğba Altıntaş, Özge Akbaba ve Serkan Ekmen tarafından eğitimler verilecek