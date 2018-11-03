KISBÜ PARGEM’in “Okul Liderliği Sertifika Programı” tamamlandı

Lefkoşa Akademisi’nde 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında verilen eğitimin sonunda, programa katılan öğretmenlere, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi(PARGEM)’in, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Lefkoşa Akademisi’nin katkılarıyla düzenlediği “Okul Liderliği Sertifika Programı” tamamlandı.

Lefkoşa Akademisi’nde 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında verilen eğitimin sonunda, programa katılan öğretmenlere, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Okul Liderliği Sertifika Programı ile programa katılan öğretmenlerin değişim ve gelişime liderlik yapabilecek bir öğretmen adayı, demokratik ve rekabetçi ortama hazır bir eğitmen, liderlik ve yönetim becerisine sahip, iletişimi etkin ve güçlü kullanabilen bir birey olması yönünde desteklenmesi hedefleniyor.

“OKUL LİDERLİĞİ PLATFORMU” KURULACAK

KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Yard. Doç Dr. Ece Emre Müezzin, Aytül Bilen ve Serkan Ekmen ve Ömer Suay tarafından verilen eğitimlerin sonunda “Okul Liderliği Platformu” kurulması hedefleniyor.

Platform; öğretmenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sürdürmeyi, okulunda ihtiyaç, eksiklik veya problem olarak gördüğü konuları ortaya sunup birlikte strateji ve çözüm üretilmesini amaçlıyor. Öğretmenlerin 30 kişilik bir bölümü, 4-18 Kasım tarihleri arasında Türkiye gezisine götürülecek ve platformun ilk çalışması oluşturulacak.

Öğretmenlerden gelen yoğun talep nedeniyle, programın19 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında tekrar düzenlenmesi hedefleniyor. Eğitim programının ikinci yarıyıl döneminde ise yeni modüllerle devamı düzenlenecek.