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KISBÜ PARGEM'in “Okul Liderliği Sertifika Programı” tamamlandı

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KISBÜ PARGEM'in “Okul Liderliği Sertifika Programı” tamamlandı
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KISBÜ PARGEM’in 2.sini düzenlediği KKTC Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Okul Liderliği Sertifika Programı” tamamlandı.
KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, sertifika almaya hak kazananlara sertifikalarını yapılan tören ile takdim etti.
KISBÜ açıklamasına göre, Okul Liderliği Sertifika Programı ile programa katılan öğretmenlerin değişim ve gelişime liderlik yapabilecek bir öğretmen adayı, demokratik ve rekabetçi ortama hazır bir eğitmen, liderlik ve yönetim becerisine sahip, iletişimi etkin ve güçlü kullanabilen bir birey olması yönünde desteklenmesi hedefleniyor.
Programın devamı 2019 yılı Şubat ayında yeni konu başlıkları ile devam edecek.

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