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“KISBÜ olarak girişimciliği destekliyoruz”

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KITSO Başkanı Avunduk, KISBÜ Rektörü Tümer’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, topluma faydalı yeni ürünler ortaya koymanın, emek vermenin değerli kavramlar olduğunu,üniversite öğrencilerine eğitim-öğretimin yanında topluma faydalı olacak kavramları da öğretmeye çalıştıklarını söyledi

“KISBÜ olarak girişimciliği destekliyoruz”
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer'i ziyaret etti.

Ziyarette, iki kurum arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için çeşitli konular ele alındı.

KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, üretmenin, topluma faydalı yeni ürünler ortaya koymanın, emek vermenin değerli kavramlar olduğunu,üniversite öğrencilerine eğitim-öğretimin yanında topluma faydalı olacak kavramları da öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Tümer, üniversitede, gelecek hafta yapılacak olan “KKTC Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması” etkinliğinde sanayiye ve ekonomiye katkı sağlayacak yeni fikirlerin yarışacağını ifade ederek, girişimcilik faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini ve bu tür faaliyetlerin ilerleyen aylarda da devam edeceğini belirtti.

KITSO Başkanı Candan Avunduk ise girişimcilik faaliyetlerine destek verdiği için Tümer şahsında Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne teşekkür etti.

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