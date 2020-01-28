KISBU, “Okul Yöneticilerine Yönetim Becerileri Sertifika Programı” tamamlandı

Okul müdürleri ve müdür yardımcılarının yönetimsel becerilerini geliştirme amacı ile tasarlanan eğitim programı sekiz gün 24 saat olarak uygulandı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi (PARGEM)’nin, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla düzenlediği “Okul Yöneticilerine Yönetim Becerileri Sertifika Programı” tamamlandı.

Okul müdürleri ve müdür yardımcılarının yönetimsel becerilerini geliştirme amacı ile tasarlanan eğitim programı sekiz gün 24 saat olarak uygulandı.

İlk eğitim "Strateji Üretme" konusu Prof. Dr. Cem Tanova, ikinci eğitim "Yönetim Süreçleri" konusu Yrd. Doç. Dr. Özlem Altun, üçüncü eğitim “Yönetim Becerileri” konusu ve “Kurum Kültürü” çerçevesinde Assist. Prof. Dr. Mehmet İslamoğlu, dördüncü eğitim “Etkili Türkçe Konuşma” konusu Eğitmen Nur Haktan, beşinci eğitim “Zaman Yönetimi” konusu Eğitmen Serkan Ekmen ve altıncı eğitim ‘Proje Yönetimi” KİSBU PARGEM Başkanı ve Eğitmen Aytül Bilen tarafından katılımcılara aktarıldı. Son eğitim olan “Performans Değerlendirme ve Motivasyon” konusu ise Eğitmen ve Öğretim Görevlisi Özge Akbaba tarafından verilmiştir.

Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgeleri Özge Akbaba tarafından takdim edildi.

Eğitim sonunda yapılan değerlendirme sonucunda Okul Yöneticileri programdan oldukça memnun kaldıklarını ve yönetim hayatlarına katkı sağladığını belirttiler. Bu tür faaliyetlerin devamını temenni ediyorlar.