banner107
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
35 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
51 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
75 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
37 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
121 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
345 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
279 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
105 0
banner82
banner147

KISBU öğrencilerinden örnek hareket

banner27

KISBU öğrencilerinden örnek hareket
banner192

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) işbirliğiyle, KISBÜ kampüsünde kan verme bağışı düzenlendi.

KISBÜ’deki tüm öğrenci kulüplerinin katılımıyla düzenlenen “Kan Bağışı” kampanyasına yoğun katılım gösteren öğrenciler, kan vererek hayat kurtacaklarının farkında olduklarını belirterek, böyle anlamlı bir etkinliğe katkı koymaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Mustafa Gürsoy Kan Bağışı otobüsünde gün boyu kan bağışında bulunan öğrencileri ziyaret etti. Tümer, bu anlamlı etkinliğin içerisinde yer alan, yoğun ilgi ile insanlara hayat veren katılımcılara ve katkı koyanlara teşekkür etti.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.