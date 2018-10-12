KISBU öğrencilerinden örnek hareket

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) işbirliğiyle, KISBÜ kampüsünde kan verme bağışı düzenlendi.

KISBÜ’deki tüm öğrenci kulüplerinin katılımıyla düzenlenen “Kan Bağışı” kampanyasına yoğun katılım gösteren öğrenciler, kan vererek hayat kurtacaklarının farkında olduklarını belirterek, böyle anlamlı bir etkinliğe katkı koymaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Mustafa Gürsoy Kan Bağışı otobüsünde gün boyu kan bağışında bulunan öğrencileri ziyaret etti. Tümer, bu anlamlı etkinliğin içerisinde yer alan, yoğun ilgi ile insanlara hayat veren katılımcılara ve katkı koyanlara teşekkür etti.