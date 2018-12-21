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KISBU öğrencileri masum samimiyetler için harekete geçildi

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KISBU öğrencileri masum samimiyetler için harekete geçildi
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“Bir Kalbide Sen Feth Et” sloganıyla Türkiye’deki köy okullarına yardım amacıyla başlatılan kampanyaya Kıbrıs’tan da destek geldi.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Psikoloji Kulübü öğrencilerinin KISBÜ Tüm Öğrenci Kulüplerinin desteğiyle başlattığı kampanya 19-21 Aralık tarihleri arasında KISBÜ Kantin Girişi’nde yardım standı açtı.

19 Aralık’ta başlayan yardım kampanyasına KISBÜ öğrencileri yoğun ilgi göstererek Van’da ki köy okullarının kırtasiye ve öğrencilerin kışlık mont gibi ihtiyaçları için gerekli olan çalışmaya destek oldular.

KISBÜ öğrencileri daha öncede Arakan’a hayat vererek su kuyusu açmış, eski eşya kampanyası ile Kanser Hastalarına Destek olmuş, birçok kampanya ile genç,çocuk ve yaşlı herkesin yüzünü güldürmeyi başarmıştı.

KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer; öğrencilerin topluma yararlı işler yapmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek, farkındalık oluşturacak etkinlik ve kampanyalara her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

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