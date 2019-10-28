KISBÜ öğrencileri kendi elleriyle okulu tamir ediyorlar

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencileri Topluma Destek Uygulamaları Dersi kapsamında sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyor.

Haspolat İlkokulu “Fiziki Düzenleme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Seminer ve Üç Boyutlu Sınıf Uygulaması Projesi” kapsamında 1. Aşama olarak okulun fiziki olarak boya vb. bakımlarının yapılması 2. Aşama olarak üç boyutlu sınıf uygulaması çalışmaları ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün çeşitli eğitim seminerleri düzenlenecek.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İlköğretim Dairesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Haspolat İlkokulu Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği,61. Alay Komutanlığı ve Haspolat Muhtarlığı’nın destek verdiği proje, kurumların işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk projelerini yürütmesi açısından da büyük önem arz ediyor.

Hayırsever iş adamları Remzi Alemdar, Mustafa Tutar İnşaat ve Arden Gıda da destek verenler arasında.

2019-2020 Güz döneminde bitirilmesi hedeflenen proje, toplam 10 hafta sürecek, boya ve badana işlemleri 25-26 Ekim tarihlerinde KISBÜ Öğrencileri ve 61. Alay Komutanlığı'na bağlı 2.Tabur(Haspolat) askerleri tarafından yapıldı.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi proje koordinatörlüğünün yanında nakti yardım desteğiyle de projeye önemli katkı koyuyor. Projeye Üniversite adına KISBÜ Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam ve KISBÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Gökel tarafından yürütülüyor.

Projenin ilk gününde okulu ziyaret eden KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, çalışmaları yerinde inceleyerek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Üniversite adına açıklama yapan Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam ise sosyal sorumluluk projelerine her daim önem verdiklerini KISBÜ Haspolat Yerleşkesi’ne yakın olan Haspolat İlkokulu’ndan bu projenin başlamasının KISBÜ ve bölge adına da büyük önem taşıdığını belirterek, proje sona erene kadar öğrencileriyle beraber burada çalışmaları yürüteceklerini belirtti.

Haspolat İlkokulu Müdürü Mehmet Malek, yaptığı açıklamada bu güzel projeye destek olan tüm öğrencilere ve kurumlara teşekkür ettiğini belirterek, amaçlarının okulun şimdiki ve gelecek nesillere daha güzel bir şekilde eğitim hizmeti verebilmesi ve bu konuda bunun bir başlangıç olduğunu belirterek , destek veren tüm kurumlara okul adına teşekkür plaketinin ilerleyen günlerde yapılacak olan ziyaretler ile takdim edileceğini belirtti.