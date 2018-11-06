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KISBÜ öğrencileri Arakan'a hayat verdi

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Bangladeş'in Arakan kamplarında susuzluk ve açlıkla mücadele eden Arakan halkına Kıbrıs'tan uzanan yardım eli sayesinde, bölge halkı susuzlukla mücadelede önemli bir su kaynağına sahip oldu

KISBÜ öğrencileri Arakan'a hayat verdi
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Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Öğrenci Kulüpleri’nin geçtiğimiz haftalarda başlattığı “Arakan'a Su Kuyusu”sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan bağışlar yerine ulaştı ve Arakan halkına hayat verdi.

Bangladeş'in Arakan kamplarında susuzluk ve açlıkla mücadele eden Arakan halkına Kıbrıs'tan uzanan yardım eli sayesinde, bölge halkı susuzlukla mücadelede önemli bir su kaynağına sahip oldu.

Bölge halkı, Kıbrıs'tan uzanan yardım eli sayesinde kavuştukları su kuyusunun açılışını, dualar ve güzel temennilerle gerçekleştirdi. Kamplarda yaşayan çocuklar, su kuyusunun açılmasında duydukları sevinci paylaşarak, KISBÜ öğrencilerine teşekkür etti.

Açılan su kuyusuyla, KISBÜ öğrencilerinin mazlum coğrafyalara yönelik başlatmış olduğu kampanyalar ile farkındalık ortaya konulmuş olundu.

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