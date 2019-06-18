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KISBU ilk mezunlarını veriyor

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KISBU ilk mezunlarını veriyor
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Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) ilk mezunlarını veriyor. 
KISBÜ’nün mezuniyet töreni, 21 Haziran Cuma günü saat 20.30’da, Hala Sultan Camii Konferans Salonu’nda yer alacak.

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