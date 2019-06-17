Kisbu İlahiyat Dergisi, yayın hayatına başladı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fakültesi’ne ait olan kisbu ilahiyat dergisi ilk sayısıyla akademik yayın hayatına başladı.

Dergi Editörü Prof.Dr. Ömer Kara kisbu ilahiyat dergisi ‘nin yayına başlamadan önceki sürecini şu şekilde aktardı:

“2018 yılında misafir öğretim üyesi olarak Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geldim. Sayın Rektör Yardımcım ve Dekanım Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir Bey’in teklifi üzerine bir dergi çıkarmaya karar verdik. Daha önce bir çok derginin yayın kurulunda; danışma kurulunda bulunduğum gibi, birkaç derginin editörlüğünü yaptım. Şu an İlahiyat Tetkikleri Dergisi’nin bilfiil editörlüğünü epey bir süredir yapmaktayım. Tecrübelerimizden hareketle önce üniversite içerisinden bir ekip oluşturduk, editör yardımcıları olarak Büşra Mollaahmetoğlu, Nihal Solak ve Servet Yalçınkaya hocalarımızı seçtik; gerekli resmî işlemleri yaptık.Şimdilik sadece e-ISSN alarak online yayın yapacağız. Gerek ekibimizin eğitimi, gerekse DergiPark’ta web sitemizin kurulumu ve işleyişinin öğretilmesi için İlahiyat Tetkikleri Dergisi editör yardımcım Doç. Dr. Reyhan Keleş’i Kıbrıs’a davet ettik. İlahiyat Tetkikleri Dergisi’nde iki yıllık süreçteki kazanımlarımızı iki gün içerisinde bizimle paylaştı; dergiyi bir günde DergiPark’ta inşa etti. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum.”

Kara, kisbu ilahiyat dergisi yayın sürecinde kendisini daha çok geliştireceğine vurgu yaparak şu sözleri aktardı:

“Üniversitemizin dört fakültesindeki akademisyenlerin makale göndermeleri için birebir görüşmelerimiz ve tanıtımlarımız olacak. Kıbrıs’ta İlahiyat eğitimi yapan Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’yle de dirsek temaslarımız var; onların da katkıları olacaktır. Üç dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça) yayın yapan dergimizin, kapsamı dini ve islami akademik araştırmalar olduğu gibi, ilahiyat alanıyla paralellik arzeden sosyal bilimler alanlarına açıktır. Sadece Kıbrıs’tan değil, Türkiye’den ve dünya akademyasından gelen makaleleri değerlendirmeye alacağız. İşin başındayız; ancak zaman içerisinde çabalarımızla dergimiz Kıbrısın ilahiyat alanındaki en etkili dergisi haline gelecektir. İşimiz zor, ama biiznillah altından kalkacağız.”

Kara, derginin ilk sayısı hakkında kısaca şu şekilde bilgi verdi:

‘’6 aylık bir çalışma neticesinde dergimize gelen makalelerin editoryal ön incelemeleri ve hakem süreçleri sona erdi. Toplam 9 adet makale gönderildi. Bunlardan ikisi, hakem incelemesinden geçemedi. Diğerleri yayına kabul edildi. Bu makalelerden 5 tanesi, araştırma makalesi; 1 tanesi çeviri makale ve 1 tanesi ise tez özetidir.

Makalelerimiz Türk-İslam Edebiyatı, İslam Tarihi, Kelam, Fars Dili ve Edebiyatı, Din Eğitimi, Dinler Tarihi ve Eğitim Bilimleri alanlarına aittir. Şimdi makalelerimizle ilgili kısa bilgiler vermeye çalışalım:

Birinci makalemiz, Doç. Dr. Reyhan Keleş’in kaleme aldığı “Riyazi’nin Mi’raciyyesi: Tanıtım ve Şerh” adlı çalışmasıdır. Yazar bu makalesinde Türkİslam Edebiyatında Mi’raciyye türü içerisinde Riyazi’ye ait olan Mi’raciyye kasidesinin tanıtımını yapmakta ve ilgili eseri şerh etmektedir.

İkinci makalemiz, Prof. Dr. CağferKaradaş’a ait olup “İsra-Miraç Hadisesi: Mahiyeti ve Gerçekliği” adlı çalışmadır. Yazar bu konuda İsra-Miraç konusunu muhtasar bir şekilde bütün yönleriyle ortaya koymakta; mahiyetini ve gerçekliğini ele almakta; modern yaklaşımları irdelemektedir.

Üçüncü çalışmamız, Öğr. Gör. Selime Güntaş’a ait olan “Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramı Literatürü: İçerik Analizi” adlı makaledir. Proje kapsamlı öğrenme kuramının litetarünü inceleyen makalede bu literatürün içerik tahlilini yapmaktadır.

Dördüncü makalemiz, Dr. Çetin Kaska’nın kaleme aldığı “Sa’dî-i Şirâzî’nin Bostan Adlı Eseri Üzerine” adlı çalışmasıdır. Bu çalışmasında Kaska, Sa’diŞirazi’nin ikizleri olan Bostan ve Gülistan’dan ilkinin kısa tanıtımını ve bölümlerini konu edinmektedir.

Beşinci makalemiz, Fatma Nur Erkan’ın “Orta Asya’da Yesevî Geleneğin Toplumun İslamlaşmasına ve Müslüman Kalmasına Etkisi” adlı çalışmasıdır. Hoca AhmedYesevî, düşünce hayatı ve Divan-ı Hikmet hakkında bilgi verdikten sonra Türklerin müslümanlaşmasında ve müslüman kalmasında Yesevîliğin etkisini ele almaktadır.

Altıncı makalemiz, Arş. Gör. Kevser Özdoğan’a ait çeviri makaledir. “Zemzem’in ve Kâbenin Kuyusunun Kaybolması ve Yeniden Bulunması” adlı bu makale, Hz. İsmail’e bahşedilen zemzem suyunun ve kuyusunun kaybolması ve yeniden bulunmasını ele almaktadır.

Son çalışmamız ise bir tez özetidir. Öğr. Gör. Büşra Mollaahmetoğlu’nun yüksek lisans tezi olan “SadreddinKonevî’nin Eğitim Düşüncesinde Münasebet Kavramı” adlı çalışmasını özetlemiştir.

İlk sayımızla “bismillah” dedik; huzurlarınıza çıktık. Bir sonraki sayının, öncekinden daha iyi olacağını umuyorum. Tüm sosyal bilim ve ilahiyat alanındaki akademisyenlerden makalelerini bekliyoruz. ‘’

Yayın adresi: https://dergipark.org.tr/kisbu .