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KISBÜ'de Âşık Veysel ve Nesîmî anılacak

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KISBÜ'de Âşık Veysel ve Nesîmî anılacak
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KISBÜ, TÜRKSOY, TC Kültür Bakanlığı'nın himayelerinde doğumunun 125. Yılında ünlü Türk Ozan Âşık Veysel ve doğumunun 650. yilinda Azerbaycanlı ünlü şair İmâmeddin Nesîmî anılacak.

Program 05.04.2019 tarihinde ve saat 10.00'da KISBÜ konferans salonununda başlayacak.

Paneldeki konuşmacılar her iki sanatçıyı anlattıktan sonra kopuz ve saz konseri ile program devam edecek.

Programın konuşmacıları Prof.Dr. Umay Türkeş Günay, Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu, Prof.Dr. Ilgar İmamverdiyev, Dr. Oğuzhan Aydın ve Dr. Kalmamat Kulamshaev'dir.

KISBÜ Rektörlüğü tüm meraklıları bu unutulmaz programa davet etti.

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