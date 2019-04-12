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KISBÜ'de 2. Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması düzenleniyor

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KISBÜ'de 2. Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması düzenleniyor
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Bu yıl 2.si düzenlenecek olan Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması 20 Nisan Cumartesi günü sabah 09:00-17:00 arasında Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Yarışmaya KKTC liselerinden farklı bölgelerden ve sınıflardan katılım olacaktır. Fikirler KKTC’nin başarılı girişimci ve iş insanları tarafından değerlendirilecektir. Kazanan öğrencilere Türkiye’de birlikte katılacakları bir gezi ödül olarak sunulacaktır.

Projenin genel amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören lise öğrencilerine, yenilikçiliğe dayalı girişimciliği teşvik etmek ve desteklemektir. Bunu yaparken de farklı bölgelerden gelen lise öğrencilerini bir araya getirip kaynaşmalarını sağlamaktır.

Lise öğrencilerinin yenilikçilik temelli düşünme yeteneğine sahip olmalarını sağlayarak yenilikçiliği, girişimcilik sürecinin merkezine yerleştiren bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak ve böylece girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı arttırmaktır.

Planlanan eğitim ve yarışma sonucu gençlerin kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlayacak kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

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