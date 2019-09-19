KISBU'da Kıbrıs Türk Tarih eğitimi verilecek

Doç. Dr. Nazım Beratlı’nın Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde vereceği Kıbrıs Türk Tarihi derslerine isteyen herkes dinleyici olarak katılabilecek.

Kıbrıs Tarihi alanında önemli çalışmalara imza atmış, birçok sempozyum, konferans ve panelde konuşmacı olarak yer almış ve yayınlarıyla gelecek nesillere önemli izler bırakmaya çalışan, Güzelyurt Eski Milletvekili, Doç. Dr. Nazım Beratlı’nın Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde vereceği Kıbrıs Türk Tarihi derslerine isteyen herkes dinleyici olarak katılabilecek.

KISBÜ’den yapılan açıklamada 1571’den günümüze Kıbrıs Türk Tarihi’nin anlatılacağı derslere katılım göstermek isteyen dinleyiciler akademik kurallar ve sınıf disiplinine uymak şartıyla derslere katılım gösterebilecek.

AMAÇ

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin vizyon ve misyonuna uygun olarak özellikle Türkiye’den gelen öğrencilerimiz başta olmak üzere Kıbrıs Türk tarihini ve kültürünü doğru kaynaklardan öğrenerek birer kültür elçisi ve Kıbrıs Türk toplumuna ön yargılarından arındırarak uyum sağlamalarını hedeflemekteyiz. Bu bağlamda, öğrencilerimiz adadaki Türk tarihini doğru bir şekilde öğrenecek, ileride yönetici olmaları halinde ülkemiz ile ilgili doğru kararlar vereceklerdir. Ders 2019-2020 yılından itibaren üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilere ve tüm bölümlere zorunlu olarak verilecek.

DETAYLI BİLGİ

Derslere katılım göstermek isteyenler www.kisbu.edu.tr/kibristurktarihi adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye info@kisbu.edu.tr veya +90 (392) 233 55 22 iletişim numaralarından bilgi alabilirler.

HAFTALIK DERS PROGRAMI

Pazartesi 14.00-15.50 - Sınıf 216

Çarşamba 12.00-13.50 - Sınıf 313

Perşembe 09.00-10.50 - Sınıf 312