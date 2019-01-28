KISBÜ akademisyeninden bir yılda 6 makale

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ece Emre Müezzin, 2018-2019 akademik yılı kapsamında 3’ü uluslararası indekslerce taranan, 3’ü ise Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) üzerinde taranan toplamda 6 adet bilimsel makalesi yayınlandı.

ULAKBİM hakkında detaylı bilgi veren Müezzin ULAKBİM veri tabanı, “Üniversiteler ve araştırma kurumlarını birbirine bağlayan akademik ağı ulusal ve uluslararası bağlamda etkileşimli, yüksek hızlı, yeni teknolojilere açık ve dünya standartlarında tutmak, bilgi ve belge erişim hizmetlerini gelişen teknolojilere uyumlu şekilde ulusal çapta yaygınlaştırmak, ulusal bilimsel bilgi ürünlerini içeren uluslararası standartlarda bilgi sistemleri geliştirmek, benzer sistemlerle entegrasyonunu sağlamak ve küresel durumdaki e-bilgi kaynaklarına ev sahipliği yaparak arşiv niteliğine ulaşmaktır.” olarak tanımlanmaktadır dedi.

Akademisyenlerin birincil görevinin öğrenci eğitmek olduğuna değinen Müezzin ancak akademisyenlerin tek görevlerinin bu olmadığını aynı zamanda bilimsel araştırmalar yapıp bilime katkı sağlamalarının da çok önemli olduğunu vurguladı.