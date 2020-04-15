“Kıbrıslı Dostlar”dan DAÜ İletişim Fakültesi’nin Tıbbi Kalkan Projesi’ne destek

Korona virüs nedeniyle zor günler geçirmekte olan sağlık personeline yardım eli uzatan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün tasarladığı “Tıbbi Kalkan Projesi”ne, Türkiye’de yaşamını sürdüren ve çoğunluğu İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türkler’in oluşturduğu “Kıbrıslı Dostlar” Grubu tarafından malzeme desteği yardımında bulunuldu. Proje kapsamında, salgın nedeniyle artan tıbbi kalkan ihtiyacının karşılanması için Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (TIP-İŞ) talebi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle çalışmaya başlayan Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, daha ergonomik ve daha pratik tıbbi kalkan ihtyacını karşılamak için hemen çalışmaya başlamış, ülkemiz doktorları tarafından da denenen tıbbi kalkanın son rötuşlarını yapan ekip, bir hafta gibi kısa bir sürede seri üretime başlama başarısını göstermişti.

Aynı zamanda, DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan “TeamAda” ekibi, kendileri tasarladıkları ve kısa bir süre içerisinde ürettikleri 205 adet şeffaf yüz maskesini, Gazimağusa Devlet Hastanesi yetkililerine teslim etmişti.

Mimarlık Fakültesi’nden Diş Hekimleri’ne Yüz Siperi

DAÜ Mimarlık Fakültesi ürettikleri yüz siperlerini KKTC Diş Hekimleri Odası’na ulaştırdı. DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Maske ve yüz siperleri konusunda tartışmalar olsa da sonuçta bunların koruyuculuğu kabul görmüş durumda. Birçok kurumumuz gibi, DAÜ Mimarlık Fakültesi olarak piyasada en kolay bulunabilecek ve sterilizasyona uygun olan malzemeler ile, doktorların görüş ve onayları doğrultusunda hızlı bir şekilde yüz siperlerini ürettik. Burada amacımız sektörel bazda dağıtımını sağlamaktır. Bu anlamda insan ile en yakın teması olanların diş hekimleri olduğunu tespit ettik ve KKTC Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant ile bağlantıya geçtik. Dr. Özant’ın da diş hekimlerinin acil ihtiyacı olduğunu vurgulaması üzerine ilk etapta üretilen siperleri, Diş Hekimleri Odası aracılığı ile diş hekimlerine ulaştırmak üzere teslim etmiş bulunmaktayız. DAÜ Mimarlık Fakültesi olarak pratik ve hızlı üretimini yaptığımız siperleri sektörlere ulaştırmaya devam edeceğiz” denildi.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu anlamda üniversitemiz bünyesinde yurtlara yemek dağıtımı yapan personelimize de siper maske takdiminde bulunduk. Amacımız çok sayıda siperin hızlı ve pratik bir şekilde üretilmesi ve kullanılmasını sağlamaktır. Son olarak da duyarlılık göstererek siper üreten tüm kurumlara teşekkür etmek istiyorum. Ancak üretilenlerin kullanımı konusunda denetleyici de olmalarını rica ediyorum. Ayrıca fakülteme bu koşullarda böyle bir üretimin yapılmasına destek vermelerinden dolayı da teşekkür ediyorum.”