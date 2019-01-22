Kıbrıs Türk basın tarihi LAÜ’de konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümleri tarafından “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Gazeteci ve Cumhurbaşkanlığı eski sözcüsü, Hasan Erçakıca katılarak Kıbrıs Türk basın tarihi üzerine sunum yaptı.

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin ilgi gösterdiği konferansta, Kıbrıs Türk basınının gelişimini anlatan Erçakıca, Kıbrıs Türk basın tarihinin mücadeleci yapısını anlattı.

Kıbrıs Türk toplumu arasında ilk gazetenin Rum toplumuna “tepki amaçlı” yayınlandığını vurgulayan Erçakıca, Kıbrıs Türk gazetelerinin tarihsel gelişimini ve mücadeleci karakterini vurgulayarak bugünkü toplum yapısı içindeki rolüne ve sorunlarına değindi.

Kıbrıs Türkleri arasında gazeteciliğin ve ilk gazete yayınlama fikrinin, 1889’da Limasol’da yayınlanan ve ilk gazete olan Saaded hariç tutulursa, Rum toplumunun siyasi birliğini sağlamak amacıyla Rumlarca oluşturulan Kipriyagos Silogos kıraathanesine karşılık Kıbrıs Türk toplumu arasında siyasi birliğin sağlanması için kurulan Osmanlı Kıraathanesi’nin müdavimlerince ortaya atıldığını ve aynı amaçla yayınlanan 1891 tarihli Zaman gazetesi olduğunu belirten Erçakıca, Kıbrıs Türkleri arasında gazeteciliğin “tepkisel gazetecilik” olarak çıktığının altını çizdi.

Kıbrıs Türk basının, Kıbrıslı Rumların Enosis taleplerine ve bu taleplerini basın aracılığı ile yayma çabalarına bir tepki olarak ortaya çıkıp geliştiğini anlatan Erçakıca, bu anlayışın 1974 Barış Harekatı’na kadar da devam ettiğini, bu tarihten itibaren ise Kıbrıs Türk basınında ‘parti gazeteciliği’ anlayışının yaygınlaştığını belirtti.

Kıbrıs Türkleri’nin gazeteciliği siyasal bir eylem olarak gördüklerini ve zaman içerisinde Kıbrıs Türk basınının liderlik mücadelesinde bir araç haline geldiğine de değinen Erçakıca, bunun ilk örneklerinin 1950’lerde Dr. Fazıl Küçük’ün sahibi olduğu Halkın Sesi ile Necati Özkan’ın sahibi olduğu İstiklal gazeteleri arasında yaşandığını söyledi.

Konferansta medya okuryazarlığı konusuna da değinen Erçakıca, “günümüzde iyi çalışan bir demokrasiye sahip olabilmek için, medyayı tanımanın ve doğru okuyabilmenin önemine dikkat çekerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Erçakıca’ya katkılarından dolayı Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Asude Tunca tarafından teşekkür belgesi verildi.