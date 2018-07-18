Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı ortaklığı

Dünyada 24 ülkede toplam 107 okulu bünyesinde barındıran Türkiye Maarif Vakfı ile Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi arasında ortaklık anlaşması imzalandı. Ortaklık anlaşmasına Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu ile Türk Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün Ankara'da imza koydu.

İmza töreni sırasında kısa bir açıklama yapan Emiroğlu, "Türkiye Maarif Vakfı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulduğunu" hatırlattı. "Vakfın dünyada büyük bir milli eğitim hamlesini başlatmak amacıyla kurulduğunu biliyoruz" diyen Emiroğlu şöyle devam etti;

"Vakıf; Başkanı Sayın Akgün ve yönetim kurulunun özverili gayretleriyle kısa sürede çeşitli ülkelerde yüzün üstünde okulda bayrağımızı dalgalandırmayı başarmıştır. Bize de bu kutlu davaya katkıda bulunma fırsatı verilmiştir. Önce KKTC'de, sonra diğer ülkelerde bu kutsal Türk eğitim hamlesine katkı sağlamaktan onur duyacağız. Şimdiden ülkemize hayırlı olsun diyorum."

ORTAKLIK MEMMUNİYETİ

Akgün de, "Ada Kent Üniversitesi ile ortak çalışmaktan dolayı duydukları memmuniyeti" dile getirdi. Akgün, "Sayın Emiroğlu'na işbirliği için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ada Kent Üniversitesi, uygulamalı bilimlerde öncü rol oynayan, aktif ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirme amacıyla KKTC'de faaliyet gösteriyor.