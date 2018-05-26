KAÜ okul harçları ve yurt ücretlerinde TL’ye geçecek

KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi, 2018-2019 akademik yılı itibarıyla eski-yeni tüm öğrencilerden, kayıt, aktivite, eğitim ve yurt ücretlerinin TL üzerinden hesaplanmasına karar verildiğini kaydetti

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi ve dövizin kademeli yükselişi nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanma karşısında Euro üzerinden ücretlendirilen okul harçlarında ve yurt ücretlerinde TL’ye geçeceklerini duyurdu.

Vehbi yaptığı açıklamada, 2017-2018 akademik yılında, yeni gelen öğrencilere TL ücretlendirmesi yapıldığını ancak eski öğrencilerin eğitim ücretleri ile yurt ücretlerinin Euro üzerinden alındığını, 2018-2019 akademik yılı itibarıyla eski-yeni tüm öğrencilerden, kayıt, aktivite, eğitim ve yurt ücretlerinin TL üzerinden hesaplanmasına karar verildiğini kaydetti. Vehbi, bu uygulamayı yaparken, herhangi bir kur sabitlemesine giderek değil, tamamen öğrencinin lehine olacak şekilde fiyat politikalarının uygulanacağını belirtti.

Vehbi, KAÜ Rektörlüğü’nün, dövizdeki tırmanışın sürmesi nedeniyle ailelerin dövizdeki dalgalanmadan etkilenmemesi ve mağduriyet yaşamaması için TL’ye geçişte karar kıldığını kaydetti.

Vehbi, dövizdeki artışın ekonomik yapıyı olumsuz etkilediğini ve dövizde yaşanan iniş-çıkışların harç uygulamalarında etkili olduğu bu süreçte, dövizdeki hareketlilik ve yaşanan belirsizlik karşısında öğrenciler ve ailelerinin en az şekilde etkilenmesini sağlamak için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Vehbi açıklamasında, “Ülke ekonomimizin geçtiği bu zor dönemde, eğitim gören tüm öğrencilerimizin ve ailelerinin mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için üniversite olarak ücretlerin TL üzerinden hesaplanması kararını aldık. KAÜ ailesi olarak öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Öğrencilerimizin herhangi bir ekonomik mağduriyet yaşamadan eğitimlerine odaklanması en önemli önceliğimizdir ve onların eğitimlerinin her aşamasında yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vehbi, bundan sonra meydana gelecek olan artışların TC ve KKTC Merkez Bankası’nın açıkladığı yıllık TEFE ve TÜFE oranlarında olacağını da sözlerine ekledi.

PROF. DR. ÖZGÖKER: “GEREKLİ TEDBİRLER İVEDİLİKLE ALINMALI”

Öte yandan, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker de, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın “kontrolsüz biçimde artan döviz kurları konusunda, ülke genelinde birlik olma çağrısına” destek belirtti.

Özgöker, eğitim harçlarının TL olarak belirlendiğine vurgu yaparak, emlakların döviz üzerinden olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Özgöker, hükümetin bu konuda gerekli tedbirleri ivedilikle almasını istedi. Ev ve işletme sahiplerine de seslenen Özgöker, kiraların bu zor dönemde Türk Lirası üzerinden alınmasını istedi.