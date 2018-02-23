ISURAC Çalışma Kurulu toplantısı UFÜ’de yapıldı

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Çalışma Kurulu toplandı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Uluslararası Final Üniversitesi’nde yer aldı.

Final Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Konsey afet risklerini azaltmak, afet risklerini yönetme yeteneklerini güçlendirmek, sivil savunma bilincinin üniversite gençleri arasında yaygınlaşmasını sağlama, üniversitelerde kurulan arama kurtarma kulüp öğrencilerinin bilinçli, organize, ekip ruhu ve teknik bilgilerle donanımı olacak şekilde eğitmek gibi amaçlarla faaliyetlerini sürdürüyor.

Toplantıya Konseye üye üniversite temsilcileri ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli katıldı. Çalışma Kurulu toplantısında önceki toplantılarda karara bağlanan konulardaki çalışmaların takibi yapıldı ve Kurulun 2018 gündemindeki konular ele alındı.

Toplantıda Konseye üye üniversitelerin öğrencilerinden oluşan AKUT ekiplerine yönelik eğitim çalışmaları da konuşuldu.