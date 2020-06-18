Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, projelerde önceliklere göre hareket edeceğiz.. İlk yapılması gereken öğrenci akışını sağlamak, tedbirleri alıp kovid salgınıyla ilgili öğrenci ve velilere güvence vermek”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün 5 yıl sonra, altyapı, mali ve idari sorunlarını büyük ölçüde çözmüş, vizyonunu gerçekleştirmek üzere atılımlarını yaparken eğitim öğretim araştırma ve topluma hizmet konularında son derece başarılı lider konumda olmasını beklediğini kaydetti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın DAÜ’de daha çağdaş, daha girişimci ve özel sektör ile daha iç içe işbirliği yapabilen bir yapı öngördüğünü kaydetti.

Görev süresince ortak akılla hareket ederek, üniversite ile ilgili kararları paydaşların katılımı ilkesiyle alacağını belirten Hocanın, “Beraber çalışacağız ve DAÜ’yü ileriye taşıyacağız” dedi.

DAÜ’yle ilgili projelerde rasyonel hareket ederek önceliklere yer vereceklerini söyleyen Hocanın, ilk icraatlarının ise öğrenci akışını sağlamak, tedbirleri alıp Kovid-19 salgınıyla ilgili öğrenci ve velilere güvenceyi sağlamak olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Hocanın küresel salgının yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle de öğrenci harçlarıyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılacağını, indirimlerden, taksit sayısını artırmaya, ödeme kolaylıklarına kadar çeşitli enstrümanları kullanacakları müjdesini verdi.

Hocanın, KKTC yüksek öğretiminin geleceğine umutla baktığını, YÖDAK’ın Eğitim Bakanlığı’nın ve diğer kamu kuruluşlarının ortak aklıyla yüksek öğrenim alanının çok iyi noktalara geleceğinden ümitli olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Aykut Hocanın, 20 yıldır görev yaptığı DAÜ’de uzun yıllardır yöneticilik görevini de yürütüyordu. YÖDAK’ta Stratejik Planlama Komitesi’nde görev yapan ve KKTC Yükseköğrenim Bilim Kurulu üyesi olan Hocanın tecrübeleriyle üniversiteye katkı sağlayabileceğini düşünerek ve üniversite camiasından telkinleri de değerlendirerek rektörlük seçiminde aday oldu.

İkinci turda yüzde 63 oy oranıyla seçimi kazanan Prof. Dr.Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından atanarak görevine resmen başladı.

DAÜ’nün yeni rektörü Hocanın, adaylık süreci, projeleri, pandemi sürecinin etkileri, KKTC yüksek öğrenimi, öğrenci harçları ile ilgili Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

ADAYLIĞA NASIL KARAR VERDİ?

Prof. Dr. Hocanın, üniversitenin pandemi sürecinde olağanüstü koşullar yaşadığını, bunun da ötesinde ülke genelinde olduğu gibi DAÜ’de de öğrenci sayılarında belirli bir azalma yaşandığını, bütün bunları değerlendirdiğinde hem bütçesel, hem idari sorunlar olduğunu daha iyi işlerin yapılabileceğini değerlendirdiğini kaydetti.

Hocanın, “Açıkçası uzun yıllardır da üniversitemizde yöneticilik yapıyordum. Önce bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, son olarak da dekanlık. Üniversite Yönetim Kurulu ve senatolarımızda yapıcı eleştirilerle üniversitenin daha ileriye gitmesi için çeşitli öneriler yapıyordum. Bir önceki Sayın Rektör’ün istifasıyla boşalan rektörlük makamı için bir değerlendirme yaptığımda üniversiteye katkı koyabileceğimi düşündüm ve aday oldum. Yıllar içinde üniversitede hem yöneticilik hem de üniversite çapındaki komitelerde de birçok farklı fakülteden değerli hocalarımızla, yönetsel personelimizle çalışma imkanı bulduğum için onlardan gelen telkinler de oldu. Bunları da değerlendirip aday olmaya karar verdim.” dedi.

PROJELER

Öncelikli projeleri, kısa, orta ve uzun vadeli projeleri hakkında konuşan Rektör Hocanın, projeleri; önceliklendirerek hareket edeceklerini, planlı programlı olacaklarını ve rasyonel adımlar atacaklarını vurguladı.

Stratejik planlama konularında uzun yıllardır da çalıştığını vurgulayan Hocanın, “Yapılması gereken iş ilk önce pandeminin etkileriyle oluşan belirsizlikleri mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmak. Online yapılmasına karar verilen yaz okuluyla ilgili tüm önlemleri almak, bu dönemin kapatılması, mezuniyetlerin işlemlerinin yapılması, her şeyin düşünülmesi ve ilgili kararlar alınması lazım” dedi.

Çok önemli projelerinden birinin öğrenci sayısını artırmak olduğunu söyleyen Hocanın, akışı sağlarken de üniversiteden ayrılışın önüne geçmek gerektiğini vurguladı.

Pandemi sürecinde DAÜ’de güzel gelişmelerin de yaşandığını belirten Hocanın, KKTC uyruklu öğrenci başvuru sayısının arttığını, bu gelişmenin tanıtım komitesinin iyi çalışmalarının ilk örneği olduğunu söyledi.

Devam eden uluslararası tanıtımın hiç durmaması gerektiğine dikkat çeken Hocanın, Eylül ayına gelmeden güz döneminin plan ve programının yapılması gerektiğini belirtti.

Akademik konularda öğrenci çıktılarıyla ilgili bir sistem kuracaklarını belirten Rektör Hocanın, “Kaliteyi öncelememiz lazım bunların hepsini bir plan ve program içerisinde yapacağız.” dedi.

Hocanın kısa vadede önceliklerinin öğrenci akışını sağlamak, tedbirleri alıp üniversitenin Kovid-19 salgınıyla ilgili öğrenci ve velilere güvenceyi sağlamak , yaz okulu ve güz dönemi için planlamaları yapmak olduğunu ifade etti.

Bunlara ek olarak idari sorun olarak gördükleri, takıntıların yaşandığı 3-4 tane ana konu olduğunu söyleyen Hocanın, kararların paydaş girdisiyle alınmasını sağlayacaklarını, ilerleyişin yavaş olduğu konularda mevzuat değişikliği gerektiğini kaydetti.

Hocanın, İhale Tüzüğünün güncellenmesi, devlet ile olan mahsuplaşma konularının görüşülerek ileriye götürülmesi 2020 bütçesinin revize edilmesi gibi konuların da plan ve program içerisinde yapılması gerektiğini ifade etti.

“Hocanın, personelle ilgili olarak da, vizyon doğrultusunda hedef koyup, motive edip beraber çalışma motivasyonunu oluşturacaklarını söyledi.

“ÖĞRENCİ AKIŞI SAĞLANMALI, ÖĞRENCİLER DAÜ’DE OLMAKTAN MENUNİYET DUYMALI”

DAÜ’de birincisi ve en önemli konunun öğrenci akışıyla ilgili adımların atılması olduğunu söyleyen Hocanın, öğrencilerin DAÜ’de bulunmaktan memnuniyet duymalarını gerçekleştirmek için iyi akademik hizmet yanında diğer konularda destek vermek gerektiğini, bunun için de üst sınıflarda okuyan öğrencilerin desteğiyle yeni gelen öğrencilere mentörlük sistemi kuracaklarını, bir merkez çerçevesinde öğrencilerin mali sorunlarından sosyal kültürel sportif sorunlarına kadar bütün sorunlarıyla ilgileneceklerini belirtti.

PANDEMİ SÜRECİ

DAÜ’nün pandemi sürecini olabildiğince en iyi şekilde geçirdiğini kaydeden Rektör Hocanın, “Çok iyi organize olundu. Bu kadar belirsizlik içinde hem öğrencilerimize bakabildik. Sağlık sorunlarıyla ilgilendik. Akademik konularda kaldı-geçti sitemi getirildi. Bu kararın zamanında alınıp uygulanmaya konulması çok önemli noktadır. YÖK Bilim Kurulu karar almadan önce bunlar bizim senatomuzda tartışıldı. Yani DAÜ her zaman yüksek öğrenim sektöründe dengeleyici liderlik rolünü üstlenmişti. Bundan sonra da böyle de olacak. DAÜ sadece bir üniversite değil. Devlet üniversitesi, ilk kurulan, kurumsallaşmış, en iyi çalışanlara sahip en donanımlı üniversite. Bunun açacağı yolda yüksek öğrenim sektörü olumlu etkilenebilecektir” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİ SAYISI ARTTIRILMALI, AMA KALİTEDEN ÖDÜN VERİLMEMELİ”

DAÜ’deki öğrenci sayısının arttırılması fikrine sıcak baktığını kaydeden Hocanın 20 binlere kadar yükselen öğrenci sayısının son dönemde 15 bin 300 civarında olduğunu kaydetti.

Hocanın, “DAÜ kaliteden hiçbir zaman ödün vermez. Öğrenciyi artırırken “kapıları açalım” değil. Süreç iyi planlanmalı. Dengeyi kurmak çok önemli. Üniversiteye başvuruları artırıp bunların içinden seçerek sayıyı artırmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Hocanın, kayıt olmak isteyen öğrencilerin sayısı, kaliteli eğitim almak isteyen öğrencilerin sayısı arttığı zaman, vizyona uygun öğrenci girdisinin planlanabileceğini de ifade etti.

“BÜTÇE GİRDİLERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

DAÜ’nün, dünya çapında eğitim verdiğini tüm uluslararası akreditasyonların söylediğini vurgulayan Hocanın, “Bu küçücük adada yapılan araştırmalara bakıldığında her alanda öncü olduğunu görmek mümkün. Üniversitemiz ülke koşullarına göre çok iyi durumda fakat bizim daha iyisini yaparken bütçesel dengeleri, verimliliği, ekonomik gerçekleri göz önüne almamız lazım.” dedi.

Bütçenin büyük kısmının öğrenci gelirlerinden oluştuğunu söyleyen Hocanın projeler yaparak kamu kuruluşlarından ve dış desteklerden yararlanmak için çok aktif çalışacaklarını, fonlar ve proje bazında talepkar olacaklarını kaydetti.

TOPLUMA HİZMET MİSYONU

DAÜ’nün unutulmaması gereken gereken diğer ödevinin topluma hizmet olduğunu söyleyen Hocanın sözlerini şöyle sürdürdü:

“DAü’nün Mağusa ve KKTC ile ilgili ilişkilerini daha iyi noktalara getirmesi gerekiyor. Sosyal, kültürel sportif etkinliklerin yanı sıra toplumun sorunlarını da göz önüne alan projeler üretmeliyiz. Hocalarımız bu konularda çok başarılı daha da başarılı olacaklarına inanıyorum”

HARÇLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Pandeminin küresel ekonomik krize yol açtığı dönemde öğrenci harçlarıyla ilgili mutlaka düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Rektör Hocanın, yaz okulu ile ilgili ön çalışma yapıldığını kaydetti

Pandemi sürecinde öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarının ortaya çıktığını, ödeme güçlüğü yaşayanlar olduğunu söyleyen Hocanın barınma, ödeme güçlüğü ve paket ücretler konusunda değerlendirme yapıp öğrencilerin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Hocanın, “İndirimlerden, taksit sayısını artırmaya, başka ödeme kolaylıklarına kadar çeşitli enstrümanları kullanacağız. Yeni öğrenciler için de makul plan program sunulacak.”dedi.

KKTC YÜKSEK ÖĞRENİMİ

KKTC yüksek öğrenimi konusunda uzun yıllardır çalışmakta olduğunu, 3,5 yıldır YÖDAK bünyesinde oluşturulan Stratejik Planlama Komitesi’nde görev yaptığını söyleyen Hocanın KKTC yüksek öğreniminin geleceği için umutlu konuştu.

Hocanın, Eğitim Bakanlığı’yla birlikte bir komite kurulduğunu ve üniversitelerden temsilciler, bakanlık temsilcileri ve YÖDAK’ın katılımıyla Ekim 2019 da Yükseköğrenim Strateji Belgesi oluşturulduğunu hatırlattı.

Strateji Belgesi’nde ana hatlarıyla kaliteli eğitim veren kurumların olduğu bir eğitim alanı düşünüldüğünü, YÖDAK’a idari özerklik sağlanması, denetiminin güçlendirilmesi ve öğrencilerin ülkeye gelişlerinden mezun oluncaya kadar ihtiyaçları ve sorunları konusunda ilgili bakanlıkların ortak hareket etmesiyle ilgili görüşlerin yer aldığını kaydeden Hocanın, yakın sürede Yükseköğrenim Strateji Planı’nın tamamlanacağını ve çok kapsamlı bir plan ve programın yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Üniversite sayılarının artmasının kaliteyi düşürdüğüne dair genel bir kanaat bulunduğunu belirten Hocanın , “Ben açıkçası zamanla girişimlerin kendilerini göstereceğini doğal süreçte bazılarının hayatına devam edeceğini, bazılarının vazgeçeceğini düşünüyorum. Burada yasak koymaktan çok koyulan kuralları iyi denetlemek lazım” dedi.

Hocanın, YÖK Yasası’nın güncellenmesinin ardından tek bir üniversite açılmadığını, yeni üniversite açılmasıyla ilgili şartlar konusunda titizlik olduğunu söylemek gerektiğini ifade etti.

Denetleme Tüzüğünün geçen yıl geçtiğini ve YÖDAK’ın neredeyse her kurumu denetlediğini ifade eden Hocanın, “Stratejik plan ve denetimlerin devreye girmesi ve uygulamaya konulmasıyla ben ileriye umutla bakıyorum daha iyi olacağını düşünüyorum.” dedi.

DAÜ’nün yüksek öğretim alanı içerisinde bütün konularda en önde gidecek şekilde kurumsal yapısı ve mevzuatıyla önceden çözümler oluşturduğuna dikkat çeken Hocanın, DAÜ’nün diğer kurumlar, üniversiteler, Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK ile yasal çerçevede işbirliği yapacağını kaydetti.

Hocanın, YÖDAK’ın, Eğitim Bakanlığı’nın ve diğer kamu kuruluşlarının ortak aklıyla yüksek öğrenim alanının çok iyi noktalara geleceğinden ümitli olduğunu yineledi.

Hocanın, “Pandemi süreci bir sürü olumsuz etki yaptı ancak verilen tepki son derece önemli. Diğer üniversiteler de DAÜ gibi hemen organize olup online eğitime geçebildiler. Öğrencilerimizi dünyadaki benzer kurumlara göre mağdur etmediler. Eğitim almalarını sağladılar.

DAÜ’DE İŞ BARIŞI

Prof.Dr.Aykut Hıcanın, DAÜ’nün iş barışı konusunda çok şanslı olduğunu, paydaşların yasal çerçevede hakları olduğunu yasal mevzuatın uygulanması konusunda bütün yöneticilerin aldığı olumlu tavırları devam ettirmeyi hatta iyileştirmeyi düşündüğünü söyledi.

Hocanın, “Seçim olumlu havada geride kaldı. Bunu geride bırakarak ortak görevleri üstlenmeye ve ileriye bakmaya ihtiyaç var. Bunu erken zamanda yapıp, tüm alanlarda DAÜ’nün vizyonuna uygun en yüksek hedef koyup DAÜ’nün oraya gideceğini söylememiz lazım. Çalışanın da barış içinde görev yapmasını sağlamamız lazım” dedi.

DAÜ 5 YIL SONRA NEREDE OLACAK?

Rektör Hocanın DAÜ’yü sizin liderliğinizde 5 yıl sonra nerede hayal ediyorsunuz? Sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



“DAÜ, KKTC’nin yüksek öğrenim alanının en üst noktasında bulunuyor. Daha da ileriye gitmesini düşünüyorum. Altyapı, mali ve idari sorunlarını büyük ölçüde çözmüş, vizyonunu gerçekleştirmek üzere atılımlarını yaparken, eğitim öğretim araştırma ve topluma hizmet konularında son derece başarılı lider konumda olmasını bekliyorum. İç huzurun, yönetimdeki anlayış beraberliğinin sürdürülmesini, kırmadan, dökmeden insanların uzlaşısıyla iş yapan bir kurum olmasını bekliyorum.

DAÜ’nün kurumsal yapısının oldukça iyi olduğunu ancak sınırlayıcı noktalar bulunduğunu ve bunu aşmak için yasal tadilat gerektiğini kaydeden Hocanın, atılımcı, girişken noktalardaki sıkıntıları aşmış, daha çağdaş, daha girişimci, özel sektör ile daha iç içe olabilen, iş birliği yapan bir yapı öngördüğünü kaydetti.

Hocanın, “DAÜ’yü çok daha dinamik ve hareket eden bir kurum olarak hayal ediyorum” dedi.

DAÜ YASASI

DAÜ’nün halen 1986 yılında yürürlüğe giren yasa ile yönetildiğini söyleyen Rektör Hocanın, özellikle özerklik ve idari yavaşlamaya yol açan bürokratik engelleri öne getiren noktaların çözülerek daha çağdaş bir yasa yapılması gerektiğini, yeni yasanın DAÜ’nün önünün açılması bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

FİNANSAL DURUM

Hocanın, DAÜ’nün mali yapısıyla ilgili olarak da, “DAÜ’nün aşılamayacak sorunu yok, hiçbir şekilde olmaz. Henüz mali tabloyla ilgili detaylı raporu almadım ancak önceden edindiğim bilgilere göre öğrenci sayısında azalmayla ilgili ve pandemi süreci nedeniyle beli bazı mali zorluklar yaşayabilir. Bununla ilgili çalışmalar hızlandırılarak devam edecek. Gerekli çalışmalar yapıldığı zaman bunların üstesinden gelebileceğimizi söyleyebilirim.” dedi.

ÜNİVERSİTE-KENT BÜTÜNLEŞMESİ

DAÜ’nün Gazimağusa’nın için de önemli bir etkisi olduğunu söyleyen Hocanın, bu etkileşimi daha pozitif noktaya getirmek için çeşitli çalışmalar yapacaklarını, sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin daha iyi organize edilmesi, halkın daha fazla katılımın sağlanması için çalışacaklarını, sanayi üniversite iş birliği ve iletişimine de önem verdiklerini kaydetti.

Hocanın Gazimağusa’nın önde gelen toplum önderlerinden de faydalanarak öğrenci ve halkın daha iyi bütünleşmesi için gerekli plan ve projeleri hayata geçireceklerini söyledi

DAÜ’nün gücünü; sinerji oluşturarak Gazimağusa halkıyla paylaşmak ve ülke geneline yaymak istediklerini belirten Hocanın, bir araya gelindiği zaman DAÜ’nün çok büyük işler yapabileceğine inandığını kaydetti.

DAÜ ailesine seçim sürecinde gösterilen demokratik tavır ve şahsına güven nedaniyle teşekkür eden Hocanın sözlerini, “Bu güvene layık olmaya çalışacağım, Görevimi DAÜ ailesinden destek alarak yapacağım.” diyerek noktaladı.

AYKUT HOCANIN KİMDİR?

1988 yılında Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden mezun olan Prof. Dr. Aykut Hocanın, aynı yıl ABD’nin Texas eyaletindeki Rice University’de burslu olarak eğitim görmeye başladı.Hocanın, 1992’de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993’de Texas A&M University’de Elektrik-Elektronik Mühendisliği dalında yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Aykut Hocanın, aynı dalda doktora çalışmasını ise Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptı ve 2000 yılında mezun oldu.

Hocanın, akademik çalışmalarıyla 2000 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent, 2012 yılında ise Profesör unvanını kazandı.

2003-2007 yılları arasında DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hocanın, 2007-2014 yılları arasındaysa Bölüm Başkanlığı’nı yürüttü.

Prof.Dr.Aykut Hocanın, Mayıs 2014’ten bu yana DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyordu.