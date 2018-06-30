İlk mezuniyet heyecanı

YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet töreni AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından mezunlar adına konuşmasını yapmak üzere Sabriye Atikoğlu ve hemen arkasından Beden Eğitimi Öğretmenliği Bir Sevda olduğunu belirten şiiri okumak üzere Sevda Demir sahneye davet edildi.

Açılış konuşmalarına geçilmeden önce ise Halk Oyunları Dersi eğitmenin hazırladığı zeybek kareografisi sahne aldı.

Açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Mehtap Tiryakioğlu şöyle dedi:

“Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu esasında 1997 yılında kurulmuş olup 21 yıldır çok değerli mezunlar vermektedir. Bu güzel mezuniyet günümüzde sizinle paylaşmak istediğim diğer bir konuda aslında ilk defa Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak mezunlarımızı veriyor olmamız. Daha da özel bir gün haline getiren bir olay bu. Tabiki mezuniyet günümüzde sevincimizi paylaşırken diğer taraftan da artık profesyonelliğe adım attığınızı, hayata açılan yeni bir kapıdan devam edeceğinizi ancak eğitiminizin hiçbir zaman bitmeyeceğini hatırlatmak istiyorum.

Prof. Dr. Tiryakioğlu; “Eğitim ölene kadar devam eden süre gelen bir şey aslında. Bundan sonra atacağınız adımlarda daima aklınızda tutmanın faydalı olacağını düşündüğüm bir şeyi de paylaşmak istiyorum. Profesyonellik dediğimiz zaman empati yapmayı, bazen hızlı ve olabildiğince doğru karar verebilmeyi, adil olmayı, insanı yaşından, milliyetinden, cinsiyetinden, renginden veya inanç ve fikirlerinden bağımsız olarak düşünüp sadece insani olarak ona saygı göstererek yaklaşabilirsek eğer profesyonelliğe hızlı adımlarla yürüyoruz demektir. Hepinizi tebrik ediyorum sevgiyle kucaklıyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu da şöyle konuştu:

“Henüz fakülteleşme sürecini tamamlamış olan Spor Bilimleri Fakülte’sinin üye ismiyle yapılan ilk mezuniyet töreninde birliktelik yaşamaktayız. 1988 yılında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası bir kimlikte etkinlik gösteren 118 uluslar ve uluslararası kuruluşa üye bir Yüksek Öğrenim Kurumudur. Doğayla iç içe yapılmış olan üniversitemiz, tüm fakülteleri, yüksek okulları, enstitüleri, hastaneleri, laboratuvarları, atölyeleri, bilgisayar merkezleri, kültür merkezleri, kütüphaneleri, yurtları, olimpik kapalı yüzme havuzu ve diğer sosyal ve sportif tesisleri ile çağdaş bir kampüs seviyesindedir. 19 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksek okul, 4 meslek yüksekokulu, 28 araştırma merkezi ve 1600 civarında öğretim üyesi görevlisi ile 27.000 öğrencisine en iyi eğitim öğretim ve araştırma ortamı sağlayan üniversitemizin temel amacı; kendine güvenen, sorumluluğunu her şeyin üzerinde tutan, toplumsal ve tarihi değerleri gözeten, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirmektir. Yakın Doğu Üniversitesi kuruluşundan bu yana geçen ve bu kadar kapsamlı ve yüksek düzeyli bir bilim ve eğitim kurumunun tarihi bakımından görece kısa sayılacak zaman dilimi içerisinde olağanüstü bir hızla gelişmiş ve Kıbrıs’ın en büyük eğitim, araştırma ve kültür merkezi olmuştur”

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Spor, kendini kontrol etmeyi, başkalarına ve kurallara saygıyı, ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir. Bunun yanı sıra toplumsal sorumluluğu geliştirir. Birlikte olma, birlikte iş yapma ve bireyin toplumda kendisini belirlemesine olanak verir. Sevgili mezunlar; bundan sonraki yaşamınızda da aynı camianın içerisinde çalışan ve yaşayan bireyler olarak başarılarınız bizim gururumuz olacak. Mezuniyet sonrasında da sizlere öğretilen bilimsel ve etik kurallar ışığında mesleki tecrübelerinizi artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerine devam edeceğinize, her geçen gün artacak deneyim ve bilgi birikiminizle kendi alanlarınızda aranan birer sporcu ve spor eğiticisi olacağınıza ve bu sayede de ailelerinizi, bizleri ve yetiştiğiniz Yakın Doğu Üniversitesi’ni her zaman gururlandıracağınıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızda sizlere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yolunuz açık olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.