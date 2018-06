Hukuk camiasına taze kan

YDÜ Hukuk Fakültesi 2017-2018 bahar dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni YDÜ AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, “Bugün burada ortak bir sevinci ve gururu paylaşmak için toplandık. Bugünün özel bir anlamı var. Çünkü hukuk fakültesinin kuruluşunun 21. Yılında ülkemizin en önemli hukukçuları arasında yer alacaklarına emin olduğum hukuk fakültesi yeni mezunlarının hayata ve mesleklerine ilk adımı atacakları günün mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Hepiniz üniversitemize hoşgeldiniz.” diyerek sözlerine başladı.

Doç. Dr. Günsel, “Uluslararası bir bilim platformu olan üniversitemizde evrensel değerler ışığında bilimin aydınlığına ve hukukun üstünlüğüne inanmış hukukçular yetiştirmenin gururunu 21 yıldır taşımaya devam ediyoruz. 1997 yılında hukuk fakültemizi kurarken bizim amacımız hukuk alanında etkinliği ve yeterliliği yüksek, teorik ve uygulama alanında donanımlı etik ve insanı özümsemiş hukukçular yetiştirmektedir. Aynı zamanda evrensel barışa, insan haklarına ve özgürlüğe inanmış hukukçularımız yaşadığı toplumdaki ve dünyadaki gelişimleri algılayıp yorumlayabilen, fikrini özgürce dile getirebilen, inceleme ve araştırmalarda bilimi temel alan, bireysel olduğu kadar toplumsal alanda da sorumluluk üstlenebilen, aydın bilgili, adil bireyler olmalıdırlar.”

“Yakın Doğu çatısı altına ailelerinizin ilgisi, sevgisi ve desteği ile yetişen gençler olarak girdiniz.hocalarınız sizi Yakın Doğu eğitim felsefesi ve vizyonu ile çağdaş ve doğru bilgilerle donattı.” diyerek öğrencilere seslenen Doç. Dr. Günsel, “Kuşkusuz ki Yakın Doğu Üniversitesi eğitim felsefesi ile yetişmiş olan sizler, adaletin güçlü ve yılmaz birer temsilcisi olacaksınız. Yaşamınız boyunca daima haklıdan yana olacak basma kalıp ve ezberci bir anlayışla süre gelmiş her türlü köhne düşüncenin tersine çevirebileceğini göstereceksiniz. Bulunduğunuz her ortamda hukukun üstünlüğünü daima savunacaksınız. Yakın Doğu Üniversitesi mezunları olarak çalışma hayatında göstereceğiniz her yeni başarı Yakın Doğu Üniversitesi’ni daha da yüceltecek, bizleri mutlu edecek, göğsümüzü kabartacak. Kendi vicdanınızdan başlayarak ailenizde ülkenizde ve tüm dünyada adaleti sağlama görevinizde başarılar diliyorum. Adil bir dünya için vereceğiniz hukuk mücadelesinde yollarınızın açık olmasını temenni ediyorum.” İfadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

DOÇ. DR. TABUR; “ADALET MESLEK YÜKSEKOKULUMUZUN MEZUNİYET SEVİNCİNİ VE HEYECANINI VE DE GURURUNU YAŞIYORUZ.”

Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Doç. Dr. Yeter Tabur,”Bugün çok özel bir gün. Adalet Meslek Yüksekokulumuzun mezuniyet sevincini ve heyecanını ve de gururunu yaşıyoruz. Bu sevinç ve heyecanı paylaşmak amacıyla burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, hoşgeldiniz diyorum. Adalet Meslek Yüksekokulumuz 2012 yılında eğitime başlamış ve bugün 250 öğrencisiyle eğitim veren önemli bir meslek yüksekokuludur. Adalet Meslek Yüksekokulunun kurulma amacı; hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmek, hukuk alanında yardımcı personeller yetiştirmek, adaletin daha hızlı tecelli edebilmesi için Adalet Meslek Yüksekokullarından mezunlar vermektir. Bugün Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Fakültemizin çatısı altında ve seçkin öğretim kadrosu ile sizlere en iyi eğitimi vermek için ve sizleri en iyi şekilde meslek sahibi yapabilmek için önemle ve gururla çalışmaktadır.” dedi. Doç. Dr. Tabur, “Adalet Meslek Yüksekokulu olarak sizlere her zaman en iyi eğitimi vermenin gayreti içerisinde olduk. Sadece kitabi bilgilerle değil yaşayan hukuku, adaleti dağıtma sanatını da öğretmeye çalıştık. Bugüne kadar gösterdiğiniz başarınızın bundan sonraki meslek hayatınızda da devam edeceğine her görevde adaletli ve etik değerlere saygılı hareket edeceğinize inancımız tamdır. Hukuk alanında tüm gelişmeleri takip eden, önemli etkinliklere ev sahipliği yapan bir bilim platformunda çok güzel bir kampüste eğitim aldınız. Dünyanın farklı ülkelerinden, toplumun bir çok kesiminden arkadaşlarınız oldu. Birbirinize saygı duyarak, hoşgörü göstererek ve karşılıklı öğrenerek sosyal yaşamınızı da konuşturdunuz. Bugün burada mezun olmanız sebebiyle bizlerle olan bağlarınızın tamamen kopacağını beklemiyorum. Hayatınızın her döneminde, her alanında bizler sizin yanınızda olacağız. Sizlerden gelecek olan başarı haberleri bizleri mutlu edecektir. Adalet duygunuzun ve duyarlılığınızın yaşam boyu vicdanınıza eşlik etmesini temenni ediyor, her birinize tüm yaşamınızda başarılar diliyorum.”

Uluslararası Hukuk Programı Direktörü Doç. Dr. Reşat Volkan Güner ise konuşmasını ingilizce gerçekleştirerek mezun olan öğrencilere başarı temennilerinde bulunarak tebrik etti.

Tören diplomaların takdimi ve geleneksel kep atma ile son buldu.