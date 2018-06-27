YDÜ Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, mezun öğrencilere nasihat verdi: “Güncel olanı yenilikleri takip edin, hayallerinizin arkasından gidin”

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi’nde, Elektirik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bio-Medikal Mühendisliği, petrol ve doğalgaz Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektirik-Elektronik Teknolojileri Yüksek Teknikerliği Programı, Otomotiv Teknolojisi Programı, Elektronik Teknolojisi Programı olmak üzere 13 bölümde 259 mezun verdi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmak yeni kapıların açılmasına olanak sağlayacaktır. Bundan sonraki süreç sizin için öğrendiklerinizin yeni bilgilere uygulamasıdır. Güncel olanı yenilikleri takip edin, mühendislik literatürüne yeni giren endüstri ile ilgilenin. Hayallerinizin arkasından gidin hayal gücü bilgiden çok daha önemlidir. Her zaman başınız sıkıştığında 3 kelimeyi tekrar edin; yapacağım, yapacaksın, yapacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu ise şöyle konuştu:

“Bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlardır.Yakın Doğu Üniversitesi kuruluşundan bu yana bilim ve eğitim kurumunun, tarihi bakımından kısa sayılacak zaman dilimi içerisinde olağanüstü bir hızla gelişmiş, Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Doç. Dr. İrfan S. Günsel’in öngörüleri ve liderliğinde 19 fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkeziyle 1600 öğretim elemanı ve 27 bine yakın öğrencisine en iyi eğitim, öğretimi ve araştırma ortamını sağlamak amacıyla Kıbrıs’ın en büyük eğitim, araştırma ve kültür merkezi olmuştur.

Değişik zamanlarda farklı meslekler popüler olabilmektedir. Bazen sağlık, bazen mühendislik, bazen hukuk ya da işletme gibi branşlar ön plana çıkabilmektedir. Bilime yön veren, bilim insanı seminerleri çerçevesinde her ay üniversitemizde iki ya da üç tane konuşmacı olmakta, Türkiye ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde alanlarında çok başarılı seminerler vermektedir. Bu bilim insanlarını incelediğimde büyük çoğunluğun mühendisler olduğunu fark ettim. Bu bilim insanlarının bazılarının Yakın Doğu Üniversitesi’nde olması hatta bunun mühendislik fakültesi dekanı olması gurur verici”