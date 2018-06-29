“Hastalarınızın yüreklerine de dokunun”

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, mezun öğrencilere seslendi: “Hastalarınız çok sevin, onların sadece ağızlarına dişlerine değil yüreklerine dokunun. Bir süre sonra onlar sizin aileleriniz gibi olacaktır”

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy şöyle dedi:

“Fakültemiz bu yıl 12'si yabancı 82 mezun vermenin mutluluğunu sizlerle paylaşmaktadır. 2007 yılında kurulan fakültemiz 2011/2012 döneminde 27 diş hekimiyle ilk mezunlarını vermiş, daha sonraki dönemlerde bu sayı giderek artmış ve bugün ki mezunlarımızla beraber sayı 514’e ulaşmıştır. Bu haklı gururu yaşamamızı sağlayan Kurucu Rektörümüz Dr.Suat İ.Günsel başta olmak üzere tüm akademik ve idari kesimden değerli kadromuzu ve emeği geçen herkesi, çocuklarını bizlere emanet eden değerli velileri şükranla anıyoruz, hepinize teşekkür ederim”

Fakültemizde türkçe ve ingilizce olmak üzere iki şube halinde eğitim verilmektedir. Bu yıl ingilizce diş hekimliği lisans programında 424 türkçe diş hekimliği lisans programında ise 807 olmak üzere toplam 1231 öğrenciye eğitim verilmiştir. Doktora programında ise 67 öğrenci lisans üstü eğitim almakta ve araştırma yapmaktadırlar. Bütün bu eğitim hamleleri yanında fakültemiz akademik kadrosu bilimsel araştırma ve yayın konusunda da ön sıralarda yer almakta, ulusal ve uluslararası kongrelerde KKTC’nin sesini duyurmaktadır. Genç fakültemizin kısa sürede bu düzeye ulaşmasını sağlayan çalışma arkadaşlarımı özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Her düzeyde kendisini kabul ettirmiş saygın öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip mezunları her yerde seçilen bir fakülte olma ilkesiyle yolumuza devam etmekteyiz. Atatürk ilkelerine bağlı, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip özgüven ve hoşgörüsü olan etik değerlere saygılı, çağdaş diş hekimleri yetiştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise şöyle konuştu:

“Yakın Doğu Üniversitesi süre gelen birikimi ve yüksek öğretimli oluşturduğu kültürüne dayanarak yaptığı bütün eylemlerinde Newton evrenine kuralları olan bilimsel akıl, bilimsel yöntem ve bilimsel etik vardır. Benimsediğimiz 3. Nesil üniversite modeli ile akademik çalışmaların, araştırmaların ve ARGE faaliyetlerinin ve tüm bilimsel çıktılarını toplum yararına sunmaktayız. Eğitimde en güncel yöntemleri kullanarak evrensel değerlere sahip, çoğulcu ve eleştirel düşünebilen; araştıran, sorgulayan bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetkisi olan alanına hakim bireyler ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz”

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı, Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim ise; “Çok değerli mezunlar eminim ki diş hekimi olmak sizler için hayatta çok büyük bir şans olacak. Ben diyorum ki hastalarınız çok ama çok sevin, onların sadece ağızlarına dişlerine değil yüreklerine dokunun. Bir süre sonra göreceksiniz ki onlar sizin aileleriniz gibi olacaktır. Biliyorum ki buradan çıkacak mezunlar dünyanın bir çok yerinde bizim aslında elçimiz olacak. 82 tane mezun pırıl pırıl mezun diplomasını alıp diş hekimi olarak hayata atılmaya hazırlanıyor. Tüm mezunlara yolunuz açık olsun diyorum sevgiyle saygıyla kucaklıyorum, selamlıyorum” dedi.