Gururlandıran başarı

Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği, bütün dünyadaki diş hekimliği öğrencilerini temsil eden Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu’na (IADS) tam üye oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önderliğinde kurulan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği, bütün dünyadaki diş hekimliği öğrencilerini temsil eden Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu (IADS)’na tam üye oldu.

Diş hekimliği öğrencilerine eğitim ve öğrenim konusunda farklı bir vizyon kazandırmayı amaçlayan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin lokal üye olduğu Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu (IADS)’na tam üyeliğinin oybirliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Orta Doğu Öğrenci Değişim Sorumlusu Yakın Doğu Üniversitesi’nden…

Ulusal ve uluslararası bilgi akışının sağlanması, uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması, mesleki yeniliklerden en kısa sürede haberdar olunabilmesi için etkin bir iletişim ağının oluşturulması, değişik kültür ve uluslardan diş hekimliği öğrencileri arasında bilgi alışverişi sağlanması vizyonu taşıyan birlik üyesi Mustafa Hacılar da Orta Doğu Öğrenci Değişim Sorumlusu (Middle-East Exchange Officer) olarak seçildi.

Diş Hekimliği Öğrencilerine Değişim Programıyla Staj Olanağı Sağlandı…

Mesleki bir öğrenci organizasyonu olarak ifade edebilen Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği, kısa süre içerisinde mesleki platformda birçok başarıya da imza attı. İlk olarak 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu (Federation Dentaire Internationale - FDI) gibi oldukça saygın bir kurumun öğrenci kolu olarak görev yaptı. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin (International Assosciation of Dental Students – IADS) yürüttüğü IADS Yarıyıl Kongresi’nde birlik ve Yakın Doğu Üniversitesi başarılı bir şekilde tanıtılarak birliğimiz oy birliği ile “IADS local membership” alarak KKTC temsilcisi olmaya hak kazandı.

Uluslararası alanda bağlarını güçlendiren birlik, aynı zamanda ulusal alanda da ses getiren çalışmalar düzenlendi. IADS toplantılarında her yıl farklı ülkelerde düzenlenen Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi’nin 2018 yılında Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesi için etkin sunumlar gerçekledi. Ayrıca yine IADS’a bağlı öğrenci değişim programı için aktif bir hat oluşturarak, değişim programı öğrencilerine Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde staj olanağı sundu. Birlik, Mart ayında 64. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi’niKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Düzenlenen kongre ile birlik “local member” ülke konumundan “full member” ülke konumuna yükseltilerek IADS’a olan üyeliği tam üyelik olarak yenilendi.

PROF. DR. TAMER ŞANLIDAĞ: “ÖĞRENCİ KULÜPLERİNE SINIRSIZ DESTEK”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Üniversite’de öğrenci odaklı çalıştıklarını, aktif olarak faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine önem verdiklerini ve sınırsız destek sağladıklarını bildirdi. Ayrıca Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin kazanmış olduğu “tam üyelik” statüsünün gerek Yakın Doğu Üniversitesi gerekse ülkemiz için gurur verici bir başarı olduğunu vurguladı.

DOÇ. DR. DUDU ÖZKUM YAVUZ: “GURURLA İZLİYORUZ”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin bugüne kadar pek çok başarıya imza attığını, bundan sonrasında da başarı hikayelerinin artacağına inandığını söyledi.