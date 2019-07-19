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Gürpınar’ın gururlandıran başarısı

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Kıbrıslı Türk genç Ayşe Gürpınar, İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden Surrey Üniversitesi’ni, birinci sınıf diploma ile tamamladı ve master yapmadan direkt olarak doktora programına kabul edildi

Gürpınar’ın gururlandıran başarısı
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Kıbrıslı Türk genç Ayşe Gürpınar, İngiltere'nin önde gelen “research” üniversitelerinden birisi olan Londra’daki Surrey Üniversitesi’ni, birinci sınıf diploma ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Master yapmadan direkt olarak doktora programına kabul edilen Ayşe Gürpınar, ailesini de gururlandırdı.

Emekli Polis Başmüfettiş Veli Gürpınar’ın kızı olan Ayşe Gürpınar’ı Londra’daki mezuniyet töreninde ailesi de yalnız bırakmadı.

Kızının mutluluğuna ortak olan baba Veli Gürpınar, sosyal medya hesabından duygularını paylaştı:

Gürpınar’ın yazısı şöyle:

“Böyle bir resim karesini yayınlamak herkese nasip olmaz Evlat, seni kutlarım. 3 yıllık üniversite eğitimini bugün birinci sınıf diploma ile büyük bir başarı ile tamamladın. Master yapmadan direkt Doktora programına kabul alman herkesi gururlandırdı. Doktorayı da başaracağına inancım tamdır. Bu diploma öncelikle şahsına, sonra biz ailene ve en önemlisi ülkene hayırlı olsun evlat. Dürüstlük ilken olsun. Ne yaparsan yap, sözünün eri ol. Hayatta nasıl istiyorsan öyle yaşa. Kişiliğinle toplumda şahsından saygı ile bahsedilsin. Başarı ve mutluluk senden hiç eksik olmasın. Yolun, yolumuzdur. Sevgin ve güler yüzün hiç solmasın. Hadi uğurlar olsun. Bundan sonraki hayatı mevlam sana gönlünce nasip etsin. Seni tüm kalbimle tebrik ediyor ve kutluyorum evlat.

İyi ki varsın ve benim kızımsın Ayşe Gürpınar Kuzey Kıbrıs seninle gurur duyuyor.”

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