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Görüntü Yönetmeni Hayri Çölaşan, YDÜ öğrencilerine “Film Yapım Teknikleri”ni anlattı

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Görüntü Yönetmeni Hayri Çölaşan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri ile “Film Yapım Teknikleri” söyleşisi gerçekleştirdi

Görüntü Yönetmeni Hayri Çölaşan, YDÜ öğrencilerine “Film Yapım Teknikleri”ni anlattı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Tv ve Sinema Bölümü, COVID-19 salgını sürecinde öğrencilerine yönelik düzenliği çevrimiçi etkinlikler kapsamında Görüntü Yönetmeni Hayri Çölaşan ile Film Yapım Teknikleri söyleşisi gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ile öğretim görevlisi Zeyde Yalıner Örek’in moderatörlüğünde “İç Staj ve Film Kameramanlığı” dersleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Film Yapım Teknikleri” başlıklı söyleşide, Hayri Çölaşan öğrencilere kameramanlık türleri ve kameramanlık deneyimleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilere kamera kullanırken dikkat etmeleri gereken kuralları anlatan Çölaşan, Türkiye ve dünyada birçok film yarışmalarında jüri üyeliği yaptığını, jüri üyelerinin film değerlendirilmesinde genel olarak nelere dikkat ettiği hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Çölaşan, sinema ve televizyonda ışık kullanımı ile Türkiye’de yapılan film festivalleri hakkında  yazdığı kitabın da  yakın zamanda yayınlanacağı müjdesini  öğrencilerle paylaştı.

Hayri Çölaşan, sinema alanında eğitim gören öğrencilere yönelik http://www.kameraarkasi.org web sitesi yoluyla bilgilerini ve deneyimlerini aktardığını da sözlerine ekledi. 

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