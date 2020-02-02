Girne Üniversitesi mezunlarını geleceğe uğurladı

Girne Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet töreni ile mezunlarını geleceğe uğurladı

Girne Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları diplomalarını aldı.

Girne Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, kampüste yer alan mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, üniversitenin yetkilileri, akademisyenler, başhekimler, idari personel, aileler ile davetliler katıldı.

Mezun olan öğrencilerin tören alanına giriş yapmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

PROF. DR. İLKAY SALİHOĞLU: “ARAŞTIRMA YAPIP BİLGİ ÜRETMEK KADAR PAYLAŞMAK DA ÖNEMLİ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi öğretim elemanlarının geçtiğimiz yıl Web of Science’ta (WOS) ve Scopus gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde, 120’nin üzerinde yayın yapmanın yanı sıra kitap, bilimsel makale gibi çalışmalarda da bulundukları söyledi.

Prof. Dr. Salihoğlu, araştırma yapıp bilgi üretmenin ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, Denizcilik Fakültesi’nin Uluslararası Denizcilik Fakülteleri Birliği IAMU’ya üyeliğinin Mersin Deniz Ticareti Odası bülteninde haber olarak yayınlandığını belirtti.

Konuşmasının devamında mezunlara ve ailelerine seslenen Prof. Dr. Salihoğlu, kendilerini kutlayarak, öğretim elemanlarına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Salihoğlu, Girne Üniversitesi’nin elçileri olarak gördükleri mezunların heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadığı bugünü bir veda olarak görmediklerini söyleyerek kendilerine gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

ÖĞRENCİLER DİPLOMALARINI ALDI…

Açılış konuşmasının ardından Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları OvuakporoyeEmmanuelClarke, Gökhan Tarı, Uzak Yol Kaptanı Çağrı Deliceırmak ve Uzak Yol Başmühendisi Volkan Varışlı diplomalarını aldı. Daha sonra sırasıyla Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Yüksekokulu ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine diplomaları dekanlar ve öğretim elemanları tarafından takdim edildi.

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’ni hem üniversite hem de Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü birincisi olarak tamamlayan TheophilusTafadzwaMagadzire ve Denizcilik Fakültesi Ulaştırma İşletme Bölümü’nden dönem birincisi Samet Yılmaz Doğan mezunlar adına birer konuşma yaparak duygularını dile getirdiler. Duygusal anların yaşandığı tören mezuniyet pastasının kesilmesi ve kep atma seremonisinin ardından düzenlenen kokteyl ile son buldu.