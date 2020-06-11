Girne Üniversitesi 2020-2021 Burs Sıralama Sınavı yapıldı

Girne Üniversitesi 2020-2021 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 10 Haziran Çarşamba günü saat 10.30’da, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirildi.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sınava, KKTC vatandaşları ile lise eğitimini 4 yıl boyunca kesintisiz olarak KKTC’de bulunan herhangi bir orta öğretim kurumunda tamamlamış olan TC vatandaşları katıldı.

Sınav Toplam 420 Burs Kontejanı İçin Düzenlendi

Açıklamada toplam 420 burs kontenjanı için yapılan sınava katılan adayların Covid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde sınav salonlarına kontrollü olarak ve sınırlı sayıda alındığı belirtildi.

Güzelyurt, Mağusa, Lefkoşa ve Girne bölgelerinden servislerle transferi sağlanan aday öğrenciler kampüs imkanlarını yakından görerek bilgi alma şansına da sahip oldu.

Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin de bulunduğu toplam 12 fakülteyi bünyesinde barındıran Girne Üniversitesi’nin %75’e varan burs imkânları sunduğu sınavın sonucu http://sonuc.kyrenia.edu.tr/ linkinde açıklandı.