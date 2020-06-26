Girne Belediyesi ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi arasında özel burs protokolü imzalandı

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nesip ÖĞÜN ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdar YURTSEVER, Girne Belediye Başkanı Nidai GÜNGÖRDÜ'yü makamında ziyaret ederek özel burs protokolü imzaladı..

İmzalanan protokol kapsamında, belediye çalışanları ve birinci derece yakınlarına AKÜN'de akşam ders alabilme avantajları ile birlikte çeşitli burs imkanları sunulduğu bildirilirken, üniversiteden yapılan açıklamada protokolün sadece bir başlangıç olduğu ve bundan sonraki süreçte Girne Belediyesi ile iş birliklerinin artarak devam edeceği belirtildi.

Çalışan memur kesim tarafından en çok tercih edilen üniversite olarak bilinen Akdeniz Karpaz Üniversitesi gündüz iş, akşam ders sloganı ile başlattığı gece dersleri ile büyük ilgi toplamıştı.

Üniversite 2020 – 2021 döneminde de çalışanlara özel gece dersleri ve online programlar ile büyümeye devam edeceğini bildirdi.