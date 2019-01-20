Girişimcilik ödülleri veriliyor

Üniversiteli gençlerin girişimcilik yarışması kazananlarına ödülleri yapılacak tören ile verilecek

KKTC Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması’nda ilk üçe giren takımlara ödülleri 23 Ocak 2019 Çarşamba günü yapılacak olan tören ile takdim edilecek.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi-Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KISBÜ-PARGEM) Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla KKTC’de ilk kez ‘KKTC Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması’ geçtiğimiz aylarda düzenlendi.

Yarışmacıların KKTC’deki bir problemi veya karşılanmamış bir ihtiyacı, yerel kaynakların kullanımı ile çözüme ulaştıran bir fikir sunması koşulu bulunan projeler yarışmacı takımlar tarafından jüri üyelerine sunuldu.

Sunumları değerlendiren jüri üyeleri KTSO Başkanı Sn. Candan Avunduk, Turizmci Özbek Dedekorkut, Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, iş insanlarından Cüneyt Çerkez, Ergün Oza, Zeliha İmamzade, Evren Erk, akademisyenlerden Fatma Esenyel, Kıbrıs Vakıflar İdaresinden Kerime Darbaz oldu.

Jurinin değerlendirmesi sonucu birinci gelen takım üyeleri Kakudji NSAKA, Talent CHISARA, Kisbo NESTOR ve Benjamin MUKADİ. Projeleri Root-Tech :teknoloji aracılığı ile tüketici ile hizmet sağlayıcılar arasında köprü vazifesi görmek iken 2. Gelen grup Halilcan Okutan ve Burak Bilgen A”kıllı Seracılık Sistemleri”ni Kıbrıs’ta entegre etmek üzerine sunum yaptı. 3. Gelen grup ise Swift Cyprus fikri ile yine teknoloji ile hayatı kolaylaştırmayı öneriyor. Internet uygulaması ile ulaşım gibi problemlere kolaylık amaçlanıyor.

Yarışmacılar daha çok KKTC ‘de öğrencilerin yaşadığı ulaşım problemlerine dikkat çekmeye çalıştılar.

Birinci gelen takım 6.000 TL, ikinci gelen takım 5000 TL ve üçüncü gelen takım 4000 TL ödülünün sahibi olmaya hak kazandılar.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 23 Ocak 2019 Çarşamba günü Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Yerleşkesi’nde yapılacak olan törenle takdim edilecek.