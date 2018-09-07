Gençler kendilerini evlerinde hissedecek

Girne Üniversitesi Karakum kampüsünde kurulan Park Palace Residance bugün Başbakan Erhürman’ın katılımıyla hizmete açılıyor

Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel: “Gençlerin kendilerini evlerinde hissedecekleri ve kişiliklerini geliştirebilecekleri yeni nesil bir yaşam alanı tasarladık”

Girne Üniversitesi karakum kampüsünde öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve üniversite misafirlerini ağırlamak amacıyla oluşturulan 15.000 m2 büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli “Park Palace Residance” Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla törenle bugün hizmete açılıyor.

“Park Palace Residance” açılış töreni, Başbakan Tufan Erhürman başta olmak üzere, bakanlar, devlet ve hükümet yetkilileri yanında davetli misafirlerin katılımıyla, bugün saat 10.00’da Girne Üniversitesi Karakum kampüsünde gerçekleşecek.

Çağın gerektirdiği her türlü donanım ve konfora sahip olan Park Palace Residance’ın açılış törenine tüm Girne halkı da davet edildi.

Yapımı iki yıl süren ve akıllı bina olarak tasarlanan “Park Palace Residance” içerisinde; ekonomik ve rezidans tipi yurtlar, Akademik Lojmanlar, Misafirhane, Kütüphane, Çalışma ve Etüd Salonu, Sağlık Merkezi, Fitness Merkezi, Restoranları ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak.

Öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını ev ortamı konforuna en yakın şekilde sunma hedefiyle planlanan; modern mimari ve ileri teknolojik altyapıların kullanıldığı binada, tek kişilik, iki kişilik rezidans oda ve üç ile dört kişilik ekonomik oda seçenekleri bulunuyor. Öğrencilerin ortak kullanım alanlarında, çamaşırhaneler, alışveriş yapabilecekleri bir mini market, kafeterya, spor aktiviteleri ve etkinliklerde kullanılmak üzere açık ve kapalı sosyal etkinlik alanı da oluşturuldu.

Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel, Girne Üniversitesi kampüsünde yapılan olan “Park Palace Residance” projesinin öğrencilere sadece ev sıcaklığında bir konaklama imkanı sunmakla kalmayan, tam zamanlı ekibiyle temiz, güvenli ve konforlu çok boyutlu bir yaşam kompleksi olduğunu söyledi.

15.000 m2 büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli ileri güvenlik standardı, fiziki konforu, kafetya, restoranları, spor ve dinlence alanları, kütüphanesi ile üniversite öğrencilerine yurdun ötesinde, yüksek yaşam kalitesi olanakları sunan bir kompleks olacağını belirten Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Gençlerin kendilerini evlerinde hissedecekleri, sadece ‘kalacak yer’ vaat etmenin ötesinde, yaratıcılıklarını ve kişiliklerini geliştirebilecekleri, onlara ihtiyaç duydukları her şeyi sunabileceğimiz yeni nesil bir yaşam alanı tasarlama düşüyle hareket ettik. Alışagelmiş yurt kavramını değiştiren projemizde, öğrencilerin sosyalleşebilecekleri, ihtiyaç duyacakları her şeyin ellerinin altında olduğu, derslerine kolaylıkla konsantre olabilecekleri ve aynı zamanda spor yapabilecekleri, sağlıklarına özen gösterebilecekleri bir yurt yapısı anlayışını ortaya koyduk. Diğer bir deyişle, hem bireyselliği hem de sosyalleşmeyi önemseyen bir tasarım anlayışını ön planda tuttuk. Yeni bir yaşam alanının kapılarını aralayacak projemizin 7 Eylül’de yapılacak olan açılış törenine tüm Girne halkını davet ediyoruz. Yeni nesil yaşam kompleksimiz sadece Girne Üniversitesi öğrencileri ile öğretim üyelerine değil Girne öğrencilerine ve misafirlerine hizmet verecektir.” dedi.