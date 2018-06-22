Genç sanatçıların diploma sevinci

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunları, diploma almanın sevincini yaşadı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Vekili Doç. Erdal Aygenç, “Mezun sayımız hoca sayımızdan çok daha az. Küçük bir fakülte gibi görünüyoruz ama etkisi büyük olan bir fakülteyiz. 6 tane mezun veriyor olmak demek şu demek aslında sanat ve tasarım alanındaki insanlar çok fazla yetişmiyor. Yüzlerce kişi mezun etmiyoruz. Bu da sanatın doğasında var.” ifadelerini kullandı.

Doç. Aygenç öğrencilere hitap ederek;“Mezuniyetle birlikte hayatlarının yeni bir dönemine giriyorlar. Eğitimlerini bitiriyorlar sanat ve tasarım alanlarındaki yaşantıları bundan sonra da mezuniyetlerinden sonra da devam edecek. Bu yol çok uzun ve meşakatli bir yol, 4 yılda bitecek bir süreç değil. Bundan sonraki çabanız sizi sanat ve tasarım alanında nerelere götürecek hep beraber izleyeceğiz. Umarım iyi bir yol alırsınız. Biz de sizin başarılarınızla gurur duyarız.” diye konuşurken, “Mezun olmakla fakülteyle ilgili bağlarınızı koparmıyorsunuz mutlaka. Biz her türlü sıkıntınızda sanat ve tasarım alanıyla ilgili her zaman kucak açmaya hazırız. Hepinizi tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun şimdiden.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tören diplomaların verilmesi ve kep atma töreni ile son buldu.