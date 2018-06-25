Genç doktorların gurur günü

YDÜ Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı. Mezun olmaya hak kazanan tıp öğrencileri, diploma almanın sevincini ve gururunu yaşadı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni, Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Büyük Salonda

Tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan tören Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden uzman İrada Melikova’nın müzik dinletisi ile devam etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan açılış konuşmasında; “2008 yılında kurulan ve 10 yılını dolduran fakültemizin 5. Dönem mezuniyet törenimizde sizleri görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Sevgili genç doktorlarımız, şu andan itibaren size meslektaşlarım olarak hitap etmek istiyorum. Artık sizler birer tıp doktorusunuz” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Mocan şöyle konuştu:

“Dünya tıp fakülteleri listesinde haklı olarak yerini almış, mükemmel laboratuvarları ve alt yapısı olan, son teknolojilere sahip, modern hastanesi ve tıp fakültesi ile ve uzmanlık alanları ile dünya tıp literatüründe liyakatlarını ispatlamış değerli öğretim üyelerimiz ve hekimleri kadrosunda bulunduran bir tıp fakültesinden mezun oluyorsunuz. Mezun olduğunuzda yurtdışı uzmanlık sınavlarına grime hakkı da kazanıyorsunuz. Hekimlik sadece tanı ve tedavisi ile uğraşmak değil, halk sağlığı, toplum sağlığını gözeterek de mesleğinizi uygulayacaksınız. Ayrıca hem öğretme hem de ömür boyu öğrenme ve öğrendiklerini doğru ve etik biçimde uygulayacaksınız. Bu da hekimliğin getirdiği, tıp doktoru olmanın getirdiği bir erdemdir. Mesleğinizi uygularken ve aslında hayat boyu başarı için size en çok destek sağlayacak unsurlardan biri de iletişim becerilerinizdir. Özellikle hasta-hekim, hasta yakınları-hekim iletişim becerilerinizin üst düzey olması gerekir. Bu nedenle empati,stress ve öfke kontrolü, sabır, anlayış gibi kavramları günlük yaşantınız içinde özümsemeniz hem mesleki başarı ve kariyeriniz hem de kendi mutluluğunuz için inanın sizlere çok büyük katkı sağlayacak” dedi.

Prof. Dr. Mocan, “Sevgili mezunlarımızın değerli aile bireyleri uzun emekler sonrası hedefe ulaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyorsunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Bütün bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan,taleplerimizi ivedi olarak çözmeye çalışan ve daime varlığı ile gücümüze güç katan kurucu rektörümüz Dr. Suat Günsel’e, Günsel ailesine, Mütevelli heyeti başkanımıza ve üyelerine, üniversitemiz akademik ve idari personeline, hastanemiz yöneticilerine, yeni hekim yetiştirmek için özverili çalışan öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.

PROF. DR. KOCAOĞLU; “HEDEFİMİZ DÜNYADA İLK 500 ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALMAK VE ORADA KALICI OLMAKTIR.”

Prof. Dr. Mocan’ın ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu ise sözlerine; “Öğretmenlik yaparken, aynı zamanda hukuk fakültesini bitiren bir aile büyüğümün bana tıp fakültesi öğrencisi iken söylemiş olduğu bir söz ile başlamak istiyorum. Geceleri ders çalışırken yeni şeyler öğrendikçe mutluluktan gözlerim yaşarırdı” diyerek başladı.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesi , 19 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokulu, 4 meslek yüksek okulu, 29 araştırma merkezi ve 1600 öğretim elemanı ile birlikte yaklaşık 27 bine yakın öğrencisine en iyi eğitim ve öğretimi, araştırma ortamını sağlayarak, kendine güvenen, sorumluluğunu herşeyin üzerinde tutan,toplumsal ve tarihi değerleri gözeten, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirme gayretindedir. Son yıllarda büyük bir ivme kazanan akademik çalışmalar sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs’ta birinci Türkiye Üniversiteleri arasında üçüncü sıraya yerleşmiş olup, hedefimiz dünyada ilk 500 üniversite arasında yer almak ve orada kalıcı olmaktır. Üniversite üst yönetimimizin iradesi ve güçlü akademik kadrolarımızın üstün gayretleri ile bunu yapabilecek kararlılık ve kapasitedeyiz” ifadelerine yer verdi.

Porf. Dr. Kocaoğlu; “Konuş mamı ben doktor olduktan sonra babamın bana söylediği bir kaç sözle bitirmek istiyorum. Oğlum dedi hastaların yaşı kaç olursa olsun doktor karşısına geldikleri zaman kendilerini bir çocuk gibi hisseder ve öyle davranırlar. Sen de onlara bu şekilde yaklaş. Hastalarınızın çocuk masumiyetinde olduklarını hiç bir zaman unutmamanız dileği ile şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetlerinizi kutlar, yeni yaşamınızın sizlere sağlık başarı ve mutluluk getirmesini dilerim.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Porf. Dr. Gamze Mocan tarafından öğrencilere Hekimlik andı ettirildi.

Diploma takdimine geçmeden geleneksel olan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Birincisi Dr. Alp Kaan Duran kütüğe ismini çaktı ve bir konuşma gerçekleştirdi.

Dr. Alp Kaan Duran; “6 yıllık yorucu ve zorlu eğitimimizin ömür boyu gururla taşıyacağımız hekimlik mesleğine adım atmamızla taçlandığı 2017-2018 YDÜ tıp fakültesi mezuniyet törenine hepiniz hoşgeldiniz. Buraya ilk geldiğim günü hatırlıyorum da beni ve ailemi öyle güzel karşılamışlardı ki bu ilgiye layık bir insan olarak güzel anılarla ayrılmalıyım dedim. Burada olmak gerçekten ayrıcalık. Çok değerli hocalarımızla çalışma fırsatı bulduk. İmkanları son derece gelişmiş olan hastanemizde vizyonumuzu ve deneyimimizi geliştirdik. Buradaki günlerimi özleyeceğimi biliyorum ve güzel hatırlayacağımı da biliyorum. Ama inanın bu 6 sene sizlerle güzel. Her birinize meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Tüm dönem arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel tarafından dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomalarının takdimi gerçekleştirildi. Ardından sırasıyla mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi ve kep atma merasimi ile tören son buldu.