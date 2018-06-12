Geleceğin sanatçıları için sınav

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi seviye belirleme sınavı başvuruları başladı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF), geleceğin en çok tercih edilen meslekleri arasında gösterilen Grafik Tasarım Bölümü ile Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) bölümlerinde eğitim görecek öğrenci adaylarının seviye belirleme sınavı başvuruları başladı.

KKTC uyruklu öğrenci adaylarının seviye belirleme sınavı 20 Haziran 2018Çarşamba günü, saat 10:00’da fakülte binasında gerçekleştirilecektir.

TC ve yabancı uyruklular için ise 6 Eylül 2018 Perşembe günü saat 10:00’da yine fakülte binasında yapılacaktır. KKTC uyruklu öğrenci adayları 6 Eylül 2018 tarihindeki sınava da katılabilecekler.

Türkiye’den kayıt yaptıracak adayların, 2018-ÖSYS sonuçlarına göre puan türlerinin herhangi birinden barajı (150 puan ve üzeri) geçmiş olmaları gerekmektedir. KKTC vatandaşı adayların ise, öğrenci işlerine doğrudan ön kayıt yaptırdıktan sonra Yakın Doğu Üniversitesi GSTF’nin yapacağı seviye belirleme sınavına girmeleri yeterli olacaktır.

Seviye belirleme sınavına girmek isteyen adaylar 19 Haziran 2018 Salı günü mesai bitimine kadar YDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ön kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi. Türkiye ve yurtdışından kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Yakın Doğu Üniversitesi temsilciliklerine başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular için YDÜ temsilciliklerine (http://aday.neu.edu.tr/turkiye-kayit-burolari/) adresinden ulaşılabilir.

Yakın Doğu Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü’ne alınacak öğrenciler, tanıtım ve reklam ajanslarında, matbaalarda, özel ve resmi kuruluşların reklam ve tanıtım birimlerinde, medya kuruluşlarında sanat danışmanı veya grafik tasarımcı olarak; illüstrasyon, animasyon, reklam fotoğrafçılığı, web tasarımı, video-film, sinema, etkileşimli çoklu ortam, masaüstü yayıncılık, yeni medya alanlarında çalışabilmektedirler. Her türlü görsel bildirişimin ve iletişimin kurulmasında etkin rolü olan sanatsal yönü güçlü, çözüm yeteneği gelişmiş grafik tasarımcısının hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır.

Plastik Sanatlar Bölümü’ne alınacak öğrenciler, Resim, Heykel, Seramik alanlarında serbest sanatçı olabilmekte; özel sektör ve kamu kuruluşlarında sanat uygulayıcılığı veya danışmanlığı görevlerini yürütebilmekte; öğretmenlik sertifikası alanlar, resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olarak görev alabilmektedirler.

GSTF dekan vekili Doç.Dr. Erdal Aygenç; “alanlarında yetkin ve deneyimli öğretim elemanları ile yürüttüğümüz lisans ve lisansüstü programlarımızla 2006 yılından bugüne değin önemli mesafeler aldık. Geçen öğretim döneminde dokuzuncu mezunlarımızı kültür, sanat ve tasarım ortamına kazandırdık. Sürekli kendini yenileyen, geliştiren programlarımıza; Ada’mızın en köklü ve en deneyimli Güzel Sanatlar Fakültesi’ne geleceğin sanatçı, tasarımcı veya akademisyenlerini bekliyoruz” dedi.