GAÜ ve Moğolistan Üniversitesi arasında işbirliği

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Moğolistan Bilim ve Teknik Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.



GAÜ’deki imza töreninde üniversiteleri, GAÜ adına Rektör Prof. Dr.Kutsal Öztürk, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut ile Moğolistan Bilim ve Teknik Üniversitesi adına Prof. Dr. N. Gallimaa, Ass. Prof. Naimannaran Chuluunbandı, Direktör Nadmidtseden Ganzorıng ve Bayar Erdene temsil etti.



GAÜ’den verilen bilgiye göre, protokol doğrultusunda, akademisyen ve öğrenci değişim programıyla çeşitli akademik etkinliklerin yapılmasını içeren ortak anlaşmalar dizisi imzalandı. Söz konusu anlaşmanın ikinci etabı için Moğol uyruklu öğrenciler için 3 yılı GAÜ’ de olmak üzere 4 yıllık lisans eğitimi konusundaki ilgili mutabakat oluşturdu.



İmza töreninin ardından bir açıklamada bulunan GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut, GAÜ’nün 200’ün üzerinde üniversite ile akademik işbirliğinin olduğunu, yeni yapılan anlaşma ile de Moğolistan Bilim ve Teknik Üniversitesi’nin bu topluluğa katıldığını ifade etti.



Davut, “Üniversitelerin birbirine yakınlığı süreci hızlandırdı ve protokol imzalama aşamasına ulaştık. Protokolümüzü Kıbrıs’ta merkez kampüsümüzde gerçekleştirmek istedik. Özellikle, işletme fakültemizi kapsayan ve Moğol uyruklu öğrencilerin KKTC’de GAÜ’de eğitimlerine devam etme olanağı veren anlaşmanın özel maddesini hayata geçirmekten son derece mutluyuz.” dedi.



GAÜ’nün güçlü deneyimlerinin partnerle de güç vereceğine inandığını kaydeden Davut, bu olanaktan yararlanan öğrencilerin de bilgi değişimi ile akademik yaşamlarına değişik açılardan bakma şansı yakalayacaklarını sözlerine ekledi.