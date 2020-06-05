banner411
banner69
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
132 0
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
365 0
 
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
260 0
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
150 0
Ordu, ABD'nin kalbine indi
Ordu, ABD'nin kalbine indi
55 0
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
36 0
37 0
banner460

GAÜ Master ve Doktora Programlarına son başvuru 6 Temmuz

banner27

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 35. yılı dolayısıyla “mezunlarına ve KKTC'ye özel” açtığı master ve doktora programlarına son başvuru tarihinin 6 Temmuz olduğunu bildirdi.

GAÜ Master ve Doktora Programlarına son başvuru 6 Temmuz

 

GAÜ’den yapılan açıklamada, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 master ve 15 doktora programı için dönem farketmeksizin mezunlarına, KKTC vatandaşlarına, TSK ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis, şehit ve gazi çocukları ile elçilik mensupları ve eşlerine özel fırsat sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, aday öğrencilerin www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adreslerinden ayrıntılı bilgi alınabileceği, başvuru işlemlerinin ise bilgi@gau.edu.tr mail adresi üzerinden yürütülebileceği bildirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.